США могут устроить ядерную провокацию на Украине руками ВСУ – эксперт

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В условиях, когда Запад не может позволить себе масштабное военное наступление на Россию, он попытается оттянуть ее силы на мелкий конфликт или устроить серьезную провокацию на Украине.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, США могут даже передать Украине ядерную бомбу.

«Крупномасштабное военное наступление против России НАТО сегодня невозможно, даже если они сильно захотят. Маленький конфликт на море в отдаленном театре военных действий, чтобы туда оттянуть наши силы – можно. Вот, пожалуйста, американцы начинают объявлять об увеличении глубины шельфа в Беринговом море и в районе Камчатки. Для чего? Это блокируется восточный конец Северного морского пути, блокируется продвижение и передвижение судов через Севморпуть. Российско-китайский проект продвижения китайских судов по северному морскому пути затрудняется. Расчет на маленький конфликт в этом регионе», – сказал эксперт.

«Американцы готовы и могут дать украинцам малогабаритный, маломощный ядерный заряд, и не один. Для чего? Для того, чтобы развязать ядерную войну на территории Украины. Это классический американский подход ограниченных ядерных войн, не затрагивая территорию России, не затрагивая территорию США, чтобы не доводить до ядерного обмена. Скорее всего, если будет ядерный дар, то он объявят, что это Россия нанесла ядерный удар. Возьмут ATACMS, пустят с этой ядерной боеголовкой из восточного региона расположения ВСУ и ударят по западной территории Украины», – заявил Сивков.