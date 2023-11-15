США, мотивируя поддержку Украины, повторяют лозунги вьетнамской войны – сенатор

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Американская власть при обосновании необходимости продолжения помощи Украине использует те же лозунги, что и десятки лет назад во время проигранной Штатами войны во Вьетнаме.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американский политик подчеркнул, что Украина не выигрывает, а тезисы об обратном, высказанные сенаторами-демократами, неверны.

«Мои друзья, сидящие напротив, говорят, что Украина выигрывает эту войну. Многие из тех причин, по которым они продолжают поддерживать Украину, – это те же самые слова, которые я слышал в начальной школе, почему мы должны поддерживать дело во Вьетнаме. Это те же самые аргументы. Если Украина побеждает, то почему Польша, Словакия, Венгрия отказываются от Украины? Почему линия фронта не движется?», – вопрошает Маршалл.