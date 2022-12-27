США на «борьбу с климатом» тратят в 10 раз больше, чем выделяют Украине – экс-представитель НАТО в РФ

В киевском руководстве фактически все, кроме главкома ВСУ Валерия Залужного, давно смирились, что ленд-лиза от США Украине не будет, и пытаются делать хорошую мину, что он и не нужен.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ленд-лиза нет – это признал и генерал Залужный, ваше МИД признало, что по ленд-лизу ничего не идёт. Этот Конгресс, который вставал и аплодировал президенту Зеленскому стоя, неизвестно сколько раз. Такого я не видел давно, если вообще такое было у нас в Конгрессе. Этот Конгресс, его воля не исполняется с ленд-лизом. Ответа до сих пор нет, но почему-то ваше МИД сказало, что ленд-лиз и не нужен. Залужный говорит одно, а Министр иностранных дел говорит другое. Они оба говорят, что ленд-лиза нет, поэтому и закончили всю эту пропаганду, что он будет 1-го октября, что сейчас грузится это, всё, что 40 миллиардов – это тоже ленд-лиз, эта закрыта тема. Ленд-лиза нет», – констатировал американец.

Он возмутился, что в то время, как помощь Украине составляет 45 миллиардов, на борьбу с климатом выделяется 450 млрд или даже больше.

«В десять раз больше. Мы будем бороться с ветряными мельницами. Это сейчас все гранты пойдут. Конечно же, они будут молиться на Белый дом, потому что они получают столько. Тратить эти деньги на ничто, на борьбу с климатом, пока Украина уничтожается! Вот как там вам климат? Тепло? Жарко вам? Вода есть? Электричество есть? А мы боремся с климатом», – добавил возмущённый Табах.