США на фоне картинки Байдена в Киеве искали основу для переговоров с РФ – эксперты

Президент США Джо Байден сделал картинку визита американской делегации на Украину, а настоящие переговоры вел его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. И скорее всего – речь шла о подготовке к мирным переговорам.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы обратить внимание на того, кто приехал с Байденом – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Этот человек, который в Соединённых Штатах Америки отвечает за переговорную позицию, поэтому там немножко другая ситуация, – считает Рябцев. – Сейчас все говорят о переговорах, но нужно такие создать условия, чтобы Россия согласилась на невыгодных для неё условиях их вести. И Салливан приехал не случайно: он же с кем-то встречался, о чем-то говорил, и это всё важно. То есть Байден, Зеленский – это всё картинка. Но на работу Салливана надо обратить больше внимания. Мы можем только предполагать, о чём там он разговаривал с разными представителями украинской власти, но, мне кажется, проговаривали как раз определённый сценарий действий».

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий добавил, что в этой ситуации есть вторая сторона переговорного процесса, с которой США, похоже, не намерены проводить консультации. Хоть и заручились гарантиями безопасности для президента Байдена на время его визита на Украину.

«Раз переговоры, значит нужно слово Путина, так получается, – отметил он. – И один из месседжей в Америке последних двух недель звучит так: самое трудное – это убедить Путина, что он проиграл. Вот так это звучит. Ну, я думаю, это даже невозможно».

Что касается новых регионов РФ, которые до сих пор не установили контроль в административных границах своих территорий, то отношение к переговорам у населения и военных будет разное.

«Если вопрос, готовы ли люди воспринимать заморозку по текущей линии, я думаю, что многие из мирных, наверное, готовы, – отметил автор проекта «Околовойны» новостного портала ForPost Всеволод Радченко. – А вот в армии, если речь идет не о мобилизованных, а именно о добровольцах, там, конечно, это будет встречено не очень позитивно».