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В России завершилось серьёзное расследование преступлений США в области биологического оружия, и полученные доказательства позволят обвинить Вашингтон на международном уровне.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яровой, было проведено крупное парламентское расследование касательно американских биолабораторий на Украине. Результаты расследования позволяют сделать ряд серьёзных выводов.

Она подчеркнула, что получены и обработаны неопровержимые доказательства нарушения Соединёнными штатами Конвенции о биологическом оружии.

«Сегодня мы с уверенностью может говорить, что США на протяжении всех этих лет активно противодействовали и противодействуют инициативам России и других стран, которые направлены на недопущение разработки биологического оружия. Сегодня высокие технологии двойного назначения действуют в мире, и они делают максимально уязвимым сам мир. И то, что именно США являются главным бенефициаром всех военно-биологических разработок, не вызывает никакого сомнения, но вызывает серьёзные опасения», – сказала Яровая.

«Сегодня существует самая серьёзная военно-биологическая угроза, которая сопоставима с той угрозой, которая сопряжена с любым применением оружия массового поражения. США – единственная страна в мире, которая применяла оружие массового поражения. Что не оставляет сомнения в том, что единственным фактором от того, чтобы применить биологическое оружие сегодня, для США является Россия. Именно Россия противодействует любым попыткам, направленным на действия в обход КБТО. Проводимая нами Спецоперация приостановила этот проект на Украине, но не остановила этот проект в мире. Военно-биологический проект США в мире продолжается», – добавила депутат.

Яровая подчеркнула, что Россия будет продолжать делать всё возможное для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан РФ. В том числе и работать с другими странами, которым может угрожать военно-биологическая угроза со стороны Вашингтона.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Константин Косачёв презентовал доклад по итогам широкомасштабного расследования. Он будет опубликован после того, как его утвердят Палаты Федерального собрания, что может случиться уже 12 апреля.

«Наша работа сделана, парламентское расследование сегодня заканчивается. Но совершенно точно не заканчивается наша общая работа для того, чтобы и далее смотреть, что делают американцы в сфере биологической безопасности, а точнее, её нарушения», – добавил сенатор.

Яровая заявила, что проведённое расследование вызвало крайне истеричную реакцию США.

«Хотела бы поблагодарить СМИ за внимание, которое вы уделяли работе нашей комиссии. Благодаря вам на протяжении этого года мы имели возможность открытого и честного диалога с нашим обществом, и со всем миром. Именно благодаря этой открытости мы видим столь нервную реакцию со стороны Госдепа США. Буквально за несколько дней до нашего итогового заседания на сайте Госдепа был размещён доклад, полностью посвящённый работе нашей комиссии, из которого усматривается нервное желание отбиться от аргументов и доказательств. Но при этом в противовес доказательствам, которые неоднократно озвучивались нашей комиссией, приводятся только эмоции в логике того, что «это неправда». США чувствуют себя на грани серьёзного разоблачения, и это действительно так. Благодаря нашей работе США подвергнуты серьёзному разоблачению, которое даёт шанс всему миру на выработку скоординированных серьёзных решений по обеспечению глобальной биологической безопасности», – подытожила Яровая.

Она подчеркнула, что российское руководство будет выносить этот вопрос на международный уровень.