США на осень готовят Майдан в Москве, – комиссия Совета Федерации

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Западные страны готовят попытку государственного переворота в России по сценарию Белоруссии. Поводом для вывода масс на несанкционированные протесты станут выборы в Госдуму.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные страны под руководством США и при непосредственной координации Госдепа ведут планомерную и скоординированную работу по очернению предстоящих в сентябре выборов в Госдуму с целью последующего объявления об их непризнании. Практически по белорусскому сценарию. Для этого, начиная с июня, ими предполагаются такие методы, как тактика фабрикации ситуаций с так называемым отказом от регистрации кандидатов в депутаты из числа ставленников зарубежных центров. Для этого любой задержанный по конкретным уголовным делам из числа так называемой несистемной оппозиции, незамедлительно объявляется кандидатом в депутаты Госдумы. Кстати, это идёт уже сейчас, уже есть реальные факты. Человека задерживают по подозрению распространения наркоты – он немедленно объявляется кандидатом в Госдуму. Гражданку за мошенничество задерживают – немедленно говорится, что, оказывается, она собиралась в Госдуму. То есть, сейчас любой уголовник автоматом, по их логике, должен быть кандидатом в депутаты Госдумы», – сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что, кроме того, появится множество «кандидатов», которые на самом деле не собираются никуда баллотироваться, но при этом понесут в избиркомы документы с явными ошибками и будут делать всё возможное, чтобы их нельзя было зарегистрировать. А потом представители «несистемной оппозиции» и их западные хозяева будут раздувать разного рода скандалы.

«Следующий пункт – за рубежом из числа русскоговорящих отбираются лица для имитации протестных акций в связи якобы имеющими место нарушениями избирательных прав граждан России. То есть, здесь скандальчики будут искусственно разжигать, а с той стороны будут собирать ряженых, и выдавать их за некие всемирные собрания антироссийского свойства», – добавил сенатор.

Более того, по его словам, Запад будет использовать для дискредитации выборов и принятую в России уникальную систему видеоконтроля процесса голосования – путём распространения вне контекста отдельных эпизодов и их монтажа будет создаваться иллюзия массовых нарушений.

«Далее. В период подготовки и проведения выборов планируется нагнетание напряженности в странах-соседях России, а также попытки провокаций против РФ по чешскому сценарию для искусственного нагнетания антироссийских настроений за рубежом, и создания должного фона для дальнейшего непризнания выборов», – отметил Климов.

В самой же России будут традиционно инициироваться провокационные уличные протесты с нарочным нарушением законодательства. А также будут применяться различные технологии, использующие социальные сети, незаконную политическую рекламу, противоправное вовлечение в политические акции несовершеннолетних, разжигание конфликтов, провоцирование сепаратистских настроений, и многое другое.

Андрей Климов подчеркнул, что российское руководство уже разрабатывает меры противодействия – в частности, Совет Федерации в скором времени обсудит данные проблемы с членами избирательной комиссии и депутатами Госдумы.