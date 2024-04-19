США на пару с ВСУ проигрывают России – американский профессор

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Украина проигрывает на поле боя против России. Вместе с ней поражение несут и США, которые также являются участниками конфликта, поддерживая украинские вооруженные силы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, и на воздушную войну, которую русские ведут против Украины, то русские побеждают в этой войне. Они, безусловно, уничтожают все виды украинских установок с воздуха и наносят огромный ущерб украинским вооруженным силам. А поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники тесно связаны с Украиной, мы фактически участвуем в этой войне на стороне украинцев, мы проигрываем точно так же, как и проигрывают украинцы», – заключил Миршаймер.