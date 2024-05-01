США нацелились на полный отказ от российского урана, но есть нюанс

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Сенат США одобрил законопроект о введении запрета на импорт российского низкообогащенного урана. В настоящий момент доля российских поставок в атомной энергетике США составляет около 20%. Документ направлен на подпись Байдену.

Закон вступит в силу через 90 дней после его принятия, а само ограничение будет действовать аж до 2040 года. Однако на переходный период до января 2028 года допускаются некоторые отступления. В частности, минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт в случае отсутствия альтернативных источников поставок.

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Как пишет Bloomberg, в январе 2024 года в управлении по ядерной энергетике США сообщили, что намерены производить вместе с союзниками низкообогащенный уран, чтобы не зависеть от поставок России. Издание цитирует главу управления Кэтрин Хафф, согласно которой совместное производство планируется наладить с Японией, Францией, Великобританией и Канадой.

Bloomberg приводит данные министерства энергетики США, согласно которым Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива более чем 90 американских коммерческих реакторов, что делает РФ иностранным поставщиком урана №1 .

Эти продажи приносят России около миллиарда долларов в год, но, как отмечает издание, «восполнение этих поставок из других источников может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости обогащенного урана примерно на 20%».

Белый дом призвал к «долгосрочному запрету» на российский импорт, который необходим для того, чтобы разблокировать около 2,7 миллиардов долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленных Конгрессом ранее в этом году, при условии, что будут установлены ограничения на импорт российского урана. уран на месте.

«Без этих действий Россия продолжит удерживать глобальный урановый рынок в ущерб союзникам и партнерам США. Это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, которая еще больше пострадала из-за войны России на Украине», — заявил ранее Белый дом в своем информационном бюллетене.