США нацелились заграбастать трубы «Северных потоков» – Царёв

Катя Добрина.  
31.01.2025 18:31
  (Мск) , Севастополь
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Беспредел, Ближний Восток, Газ, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба, Украина


США могут за бесценок выкупить «Северные потоки», чтобы контролировать европейский газовый рынок.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут за бесценок выкупить «Северные потоки», чтобы контролировать европейский газовый рынок. Такое мнение...

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«Если бы это дело было совершенно безнадёжно, никто бы денег тратить не стал. Но американский инвестор Стивен Линч заявил о готовности купить эту трубу за копейки. И достаточно буднично Дания дала разрешение на обследование «Северного потока». Можно предположить, что если будет обследование, то следующим шагом будет оценка ущерба, устранение ущерба и запуск «Северного потока», – отметил он.

По оценке политика, США итак могут потерять европейский газовый рынок. После утраты влияния в Сирии, возобновились разговоры о прокладке газопровода из Катара через Турцию, с обустройством в Турции хаба, и дальше в Европу и Израиль.

«Это на израильские деньги. Если это будет сделано, катарский газ достаточно дешёвый, и цены и так упадут. Американцы просто не смогут конкурировать с катарским газом в Европе. Помешать Израилю и Турции у них получится навряд ли: Израиль обладает уникальными лоббистскими возможностями в Соединённых штатах, а Турция – партнер по НАТО.

Поэтому идея с покупкой «Северных потоков», чтобы, если уже не получается ограничить продажу российского газа, то хотя бы ее контролировать, может у них получить поддержку», – считает Царёв.

Он добавил, что России выгодно, чтобы покупателей было больше, чем газа, иметь возможность продавать газ и в Китай, и в Европу. И когда эти возможности будут открыты, тогда можно рассчитывать на справедливую цену.

Отметим, что пока эксперты скептически оценивают возможность поставок катарского газа через Сирию в Турцию.

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