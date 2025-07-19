США начали активную дрессировку Прибалтики – учат обращению с «Хаймарсами»

Американская армия проводит на европейском континенте активные учения «Хаймарс» в Европе». В в приоритете на данный момент прибалтийские страны.

Об этом на конференции в немецком Висбадене заявил командующий 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенант Чарльз Констанца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть инициатива «Хаймарс» в Европе». Мы провели шесть таких мероприятий для наших партнёров в Прибалтике. Например, Эстония только что провела свои первые учения «Хаймарс» на прошлой неделе. Мы работали с ними над тем, как использовать «Хаймарс» на уровне 1-й эстонской дивизии или эстонских сухопутных войск. Потому что у них нет такого опыта в штабе.

Мы можем им помочь, и мы уделяем много времени этому аспекту. У нас есть база в Эстонии, и там постоянно тренируются экипажи. Поэтому, когда мы переходим к вопросу подготовки к боевым действиям, у этих экипажей уже есть возможность работать с системой и понимать её ещё до начала учений и подготовки к боевым действиям. И высшее командование знает, как их задействовать», – сообщил американский генерал.