18.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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США начинают консультации с Украиной по вопросу выполнения Минских соглашениях – Нуланд

Новости УкраиныВашингтон рассматривает вопрос возможного задействования в минском процессе относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе....

Вашингтон рассматривает вопрос возможного задействования в минском процессе относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио Свобода» заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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Она утверждает, что Минские соглашения – это «единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса» (на самом деле в соглашениях ничего подобного нет и близко. – ред.).

По словам американской чиновницы, на саммите в Женеве российский лидер Владимир Путин попросил США приобщиться к попыткам реализации Минских соглашений.

«Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными», – сказал заместитель главы Госдепа.

«Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность в Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим», – заявила Нуланд.


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