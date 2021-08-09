«США начинают новый этап по ликвидации России, даны команды о полной боеготовности» – депутат Госдумы

Террористы, олигархи, сепаратисты, группы вторжения с сопредельных стран – получили приказ от США быть готовыми к уничтожению российского государства.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинается новый этап по ликвидации России, о чём мы и предупреждали. И Байден предупредил, помните, он сказал – полгода. Через полгода начинаем действовать, это же был его ультиматум…

Американцев вывезли из России всех, 15 числа прошлого месяца. Как бы уже началась подготовка. И за эти несколько месяцев их задача создать ответственность по этому ультиматуму – это группа вторжения с Украины, в Белоруссии дестабилизация, Грузия, Азербайджан, то есть – запустить полную программу вторжения в Россию со всех сторон, с кольца врагов», – заявил Фёдоров.

«Посмотрите, сейчас наши спецслужбы каждый день ловят террористов, которые готовятся к терактам, но их не совершают, то есть им команда – приготовиться. Вот нам команда с вами как бригадам оперативного реагирования – приготовиться.

А им тоже, американцам, команда приготовиться, террористам – приготовиться, сепаратистам – приготовиться, олигархам – приготовиться, группам вторжения с Украины, Белоруссии, Грузии – приготовиться. Начался процесс приготовления к уничтожению российского государства», – предупредил депутат.