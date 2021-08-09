«США начинают новый этап по ликвидации России, даны команды о полной боеготовности» – депутат Госдумы

«США начинают новый этап по ликвидации России, даны команды о полной боеготовности» – депутат ГосдумыНовости Украины
Террористы, олигархи, сепаратисты, группы вторжения с сопредельных стран – получили приказ от США быть готовыми к уничтожению российского государства.
Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начинается новый этап по ликвидации России, о чём мы и предупреждали. И Байден предупредил, помните, он сказал – полгода. Через полгода начинаем действовать, это же был его ультиматум…
Американцев вывезли из России всех, 15 числа прошлого месяца. Как бы уже началась подготовка. И за эти несколько месяцев их задача создать ответственность по этому ультиматуму – это группа вторжения с Украины, в Белоруссии дестабилизация, Грузия, Азербайджан, то есть – запустить полную программу вторжения в Россию со всех сторон, с кольца врагов», – заявил Фёдоров.
«Посмотрите, сейчас наши спецслужбы каждый день ловят террористов, которые готовятся к терактам, но их не совершают, то есть им команда – приготовиться. Вот нам команда с вами как бригадам оперативного реагирования – приготовиться.
А им тоже, американцам, команда приготовиться, террористам – приготовиться, сепаратистам – приготовиться, олигархам – приготовиться, группам вторжения с Украины, Белоруссии, Грузии – приготовиться. Начался процесс приготовления к уничтожению российского государства», – предупредил депутат.
Он обратил внимание, что в России на фоне антипрививочной истерии этих процессов не замечают, тогда как, например, на Донбассе идёт эскалация конфликта, и каждый день гибнут люди.
«Я зашёл на Донецкие и Луганские сайты, там каждый день убивают людей. Раньше эти вещи у нас на телевидении освещались. А сейчас информационная система так искажена, в силу разных причин, в том числе из-за пропаганды против прививки и так далее.
Она так искажена по разным параметрам – это часть информационной войны, что эта информация к нам не приходит, там десятки людей погибают», – рассказал политик.
«Идёт массовая эскалация военных действий, просто нам об этом не говорят. В этом и есть эффект информационной войны. Вы думаете, зачем американцы устроили истерику с борьбой с прививкой? Мобилизовали людей, устроили эти миллионы фейков в интернете, что те от прививки умерли, те погибли, там косяками народ умирает.
Это же всё фейки для чего делаются? Для того чтобы создать информационное поле, в рамках которого не будет видно важных событий политического характера.
Отвлечь внимание от главных событий – вот для чего это делается. И это успех, и мы видим, что американская спецпропаганда имеет большой успех, потому что она контролирует социальные сети в России», – заключил Фёдоров.
Спасибо!
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