США начинают новый Майдан в Сербии, чтобы сорвать планы «Газпрома»

23.03.2019, Москва, Максим Карпенко

За антиправительственными митингами в Сербии стоят интересы США, которые добиваются смены власти в Белграде, чтобы сорвать российские энергетические проекты, в частности, строительство газопровода «Турецкий поток».

Такое мнение в интервью «ПолитНавигатору» озвучил известный российский тележурналист Максим Шевченко, депутат от КПРФ.

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По его словам, США, «организуя провокации и разного рода конфликты на газовых коммуникациях России, формируют Европу как рынок газа для себя».

«Это сто процентов цветная революция, тут к гадалке не ходи.

Проблема в том, что сейчас задача американцев – отрезать Европу от газовых коммуникаций России. Одним из мотивов украинской войны, Майдана и всего этого – это создание зоны нестабильности на самых больших газовых коммуникациях России в Европу, которые шли через Украину. Такие попытки были и в Белоруссии. На Кавказе, где идет труба из Средней Азии в Европу, тоже существует Карабах, Абхазия и разные другие управляемые конфликты.

Вот, Россия построила трубу из Туапсе через Черное море в Турцию в обход Карабаха и всех зон нестабильности. Свергнуть Эрдогана не получается, хотя очень хочется, но есть Балканы, где народ всегда рад повоевать.

Через Сербию идет главная труба, этот «Турецкий поток» из Турции идет через Болгарию в Македонию и в Сербию. Под Нишем находится крупнейший газораспределительный центр, поэтому сейчас нестабильно в Сербии.

Вучич – это человек, с которым договорился о газовом транзите Путин и Эрдоган. Сейчас свержение Вучича – это отличный подарок американцам, потому что это создает проблемы на газовых коммуникациях, важнейших для России, Турции и для партнеров в Германии и в Австрии.

Зачем это делается? У американцев есть огромные мощности для производства сжиженного газа, который они хотели бы продавать всем на свете. Сжиженный газ в Японии на 20% стоит дороже, чем в других регионах. Ну, давайте поднимем цену в Европе и посадим ее тоже на сжиженный газ.

Каддафи грохнули, из Ливии, которая поставляла европейцам 15-17% газа, газ в Европу больше не идет», – напомнил Шевченко.