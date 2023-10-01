США начинают окапываться в Карабахе и Армении

Разворачивающиеся сейчас события на Южном Кавказе можно назвать настоящей трагедией народа Нагорного Карабаха с далеко идущими геополитическими последствиями для всех региональных игроков. А Запад посредством Еревана продолжает и дальше разыгрывать сценарий по выдавливанию России из республики и региона в целом.

Самым наглядным примером стало заявление Никола Пашиняна в день независимости РА о том, что «структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении». Этим он снова попытался переложить всю ответственность за сдачу Арцаха и за нынешнее положение на Россию и фактически поставил перед общественностью вопрос о необходимости выхода из ОДКБ.

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Вся официальная пропаганда сейчас пытается представить главными виновниками капитуляции НКР как российских миротворцев, так и руководство ОДКБ, то есть Москву, хотя сам Ереван отозвал своего представителя из альянса, запретил проведение совместных учений, отказался от размещения наблюдательной миссии ОДКБ на рубежах страны и не пожелал подписывать соглашение о предоставлении военной и политической помощи.

И главный посыл тут понятен – подвести дело после ликвидации Арцаха не только к прекращению членства в ОДКБ, но и добиться вывода двух российских баз и пограничников. Этого от Пашиняна сейчас и требует Запад так как на фоне парализованной воли большинства армян и трагедии Арцаха подобное сделать будет намного легче. На данный момент как раз и готовится соответствующая информационно-политическая почва с целью максимальной дискредитации Москвы в глазах армян.

А чтобы жители РА не смогли получать альтернативную информацию, Ереван в ближайшее время может отключить вещание российских телеканалов, о чём уже заявила депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

В ответ на недружественные действия МИД РФ 25 сентября вынужден был вновь резко отреагировать и подчеркнуть, что нынешнее заявление Пашиняна «о неэффективности ОДКБ» является лишь частью общей линии по окончательной геополитической переориентации на Запад.

«Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер», – указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Собственно, это целенаправленная политика осуществляется давно, хоть и ведёт особенно после падения Арцаха к потере государственности как таковой, первым объектом нападения для правящей армянской верхушки и Запада становится сейчас именно российский миротворческий контингент. Не зря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета безопасности ООН на прошлой неделе потребовал смены российских миротворцев на французские и американские вооруженные силы.

И данный ход наверняка отрабатывался заранее, так как тут же после демарша армянского министра официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон создаст специальную международную миссию по Нагорному Карабаху.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены», — заявил он.

То есть под видом международной миссии хотят зайти в Карабах еще и американские военные, и представители стран НАТО. Без разрешения Баку этого, конечно, не произойдёт, но кто знает, как себя поведёт в данной ситуации Ильхам Алиев, который недавно также по телефону разговаривал с Энтони Блинкеным. Если вдруг решение будет положительным в пользу Вашингтона, то уже сама группа российских миротворцев реально повиснет в воздухе или будет вскоре свёрнута.

И вот, как сообщили 29 сентября азербайджанские новостные агентства, первая установочная делегация миссии ООН в самое ближайшее время посетит Нагорный Карабах. Как заявили в МИД Азербайджана:

«После проведенных несколько дней назад антитеррористических мероприятий Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить свой Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане».

Очевидно, что азербайджанские власти хотят в первую очередь продемонстрировать Западу, что никаких этнических чисток в Нагорном Карабахе после подписания 28 сентября президентом НКР Самвелом Шахраманяном указа о прекращении ее существования нет. Но под прикрытием данной миссии США, Великобритания и Франция постараются застолбить на многие годы своё присутствие – и не только дипломатическое.

И надо понимать, что это только первый шаг по демонтажу российского военно-политического присутствия в Нагорном Карабахе и Армении. И чтобы поддержать данные антироссийские устремления Никола Пашиняна в Армению специально приехали глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр, а также и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

При этом ЕС и США пытаются навязать Еревану и Баку свою повестку, а именно замирение на условиях Запада в рамках подписанного еще в Праге в октябре прошлого года соглашения с признанием территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года в обмен на ряд уступок Еревана по Зангезурскому коридору и Сюнику. Об этом, в частности, говорит прошедшая 26 сентября в Брюсселе встреча между секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым при участии советников Макрона, Шольца и Мишеля.

И как результат этих переговоров – на 5 октября в испанской Гранаде назначена встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, которые обсудят под контролем западных кураторов условия подписания мирного договора. И главная задача тут проста – не только выгнать российских военных, но и сколотить за короткий срок враждебный для Москвы блок из числа Армении, Азербайджана и Грузии под эгидой США и ЕС.

При этом, конечно же, реальная судьба карабахских армян никого не волнует, так как они оказались лишь разменной монетой и необходимой уступкой Ильхаму Алиеву в обмен на его лояльность в деле проведения более активной антироссийской политики в Закавказье. Тем более, что для Баку «армянский вопрос» решается сейчас сам собой, так как 29 октября из Степанакерта в Армению выехал последний караван из автобусов с беженцами, и их общее число уже составило более 100 тысяч.

Аресты государственных деятелей, министров, как например того же Рубена Варданяна и даже православного священнослужителя русской общины НКР Александра Бордова также является лишь побочным шумом в данной игре по переделу региона и мало кого задевает.

Тем более, что сейчас Турция как проводник и таран НАТО получает беспрецедентные плоды от победы Баку в АТО, и с окончательной капитуляцией Еревана и превращения его в свой протекторат заимеет выход к Каспийскому морю и Средней Азии.

Не зря вместе с Реджепом Эрдоганом 25 сентября в Нахичевань прибыл и глава Агентства оборонной промышленности Турции Халук Горгун, который должен был обсудить с азербайджанскими коллегами вопросы расширения турецкого ВПК уже с задачей на перевооружение армий Закавказья и Центральной Азии.

Единственный плюс, так это то, что пока Баку не решился на военную операцию по захвату армянских Сюника и Зангезура, так как это было бы чревато войной с Ираном, хотя изначально именно переход под азербайджанский контроль южной Армении и был первоначальной целью АТО в Арцахе. И то, что не началась новая стадия конфликта — это во многом благодаря дипломатическим усилиям Москвы, которая провела встречи с представителями Тегерана и Анкары.

В частности, на полях Генассамблеи ООН как раз прошла такая встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахяна, министра иностранных дел России Сергей Лавров и министра иностранных дел Турции Хакан Фидан, где помимо темы Астанинского процесса наверняка затрагивалась и данная тема. В итоге интенсивных трёхсторонних переговоров было принято решение пустить транспортный маршрут между Нахичеванью и Баку не по территории южной Армении, а через Иран.

Именно об этом и поведал в минувший понедельник Реджеп Эрдоган, заявив, что подобный коридор в обход Армении будет открыт, а «автомобиль или поезд, выезжающий из Баку, сможет прибыть прямо в Карс», и со стороны Ирана уже поступают «позитивные сигналы» по поводу реализации этого проекта. Очевидно, что Анкаре сейчас невыгодно начинать большую войну с Тегераном, при том, что Москва наверняка займёт сторону последнего и сейчас этот шаг надо рассматривать как временное отступление Турции, не готовой пока еще целиком проглотить весь регион целиком.

Вообще решение об обходном маршруте через территорию Ирана и под контролем Тегерана – это замечательная находка и способ не допустить региональной войны и сохранить сам переговорный процесс по урегулированию конфликта в рамках 3+3, то есть Турции, Ирана, России с Арменией, Азербайджаном и Грузией и без участия посторонних внерегиональных игроков в лице западных держав.

Но это только временная передышка, тогда как пока геополитическая конфигурация будет для Москвы всё равно ухудшаться. И пока сценарий разрастания военных действий и оккупации Южной Армении под видим «Западного Азербайджана» не сработал, но опасность новых провокаций с участием уже американских военных, частично оставшихся в Ереване после совместных учений, остаётся по-прежнему.

И пока кабинет Никола Пашиняна и прозападные либералы у власти, процесс разложения армянской государственности и суверенитета будет продолжаться еще более быстрыми темпами, и следующим шагом после изгнания миротворцев из Карабаха станет уже выдворение российских военных баз из самой Армении. Не исключено и установление открытой проамериканской военной диктатуры в этих условиях для подавления народных возмущений, которые со временем могут стать только более массовыми.