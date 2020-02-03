США начинают «шатать» Белоруссию и Центральную Азию

03.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Турне госсекретаря США Майка Помпео на Украину, в Узбекистан, Казахстан и Белоруссию свидетельствует о стремлении американцев еще больше ослабить влияние России на постсоветском пространстве и оторвать от Москвы даже формальных ее союзников.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вслед за Украиной США пытаются оторвать от России бывшие советские республики, входящие в интеграционные объединения в зоне ее стратегических интересов. Инструментами реализации нового курса должно стать существенное оживление политического и делового сотрудничества со странами СНГ, приток в регион американских инвестиций и создание альтернативных структур безопасности вблизи российских границ», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание отмечает, что «в ходе своей поездки по постсоветскому пространству Майк Помпео тщательно воздерживался от выпадов в адрес России», однако его обещание поставлять нефть Белоруссии в условиях спора Москвы и Минска нельзя не считать антироссийским.

При этом, подчеркивает газета, полноценной альтернативой нефти из РФ поставки из США не могут стать из-за высокой цены по сравнению с сырьем, поставляемым по «Дружбе».

Эксперт Fich Дмитрий Маринченко напомнил, что добычей нефти в США занимаются частные компании, поэтому никаких нерыночных скидок они для Белоруссии точно делать не будут. Исходя из этого, американская нефть, особенно с учетом транспортного плеча, будет дороже российской.

Поставка может быть осуществлена либо через прибалтийские порты, либо через Одессу, а потом по железной дороге, отмечает эксперт.

Если закупки и будут осуществляться, полагает Маринченко, то скорее в небольших объемах и на основе коротких контрактов: «действия Минска сейчас направлены на то, чтобы получить максимально выгодные условия от России», – резюмирует газета.