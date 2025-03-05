США начнут «сливать русским разведданные» – секретарь оборонного комитета Рады

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В контексте приостановки помощи Киеву, включающей и разведданные, нужно не забывать, что Украина также всю свою секретную информацию передавала американцам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если возвращаться к разведке, нужно иметь в виду, что мы же делились информацией с нашими партнёрами полностью, не только они нам предоставляли информацию, но и мы им предоставляли практически всю информацию по противнику, по своим войскам. Они осведомлены полностью о ситуации, которая сейчас у нас есть. И, конечно, сейчас очень важно не превратиться во врагов или неприятелей таких, когда, не дай бог, кто как воспользуется этой информацией. Нам давали информацию о противнике, а мы делимся с партнёром, очень важно, чтобы это не стало угрозой», – переживал Костенко.

Береза разделил тревоги депутата и добавил, что уже слышал от европейцев, что они тоже начали думать о том, как делиться этой информацией – «и это не с нами, а именно с американцами».