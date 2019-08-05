США надеются, что при Зеленском Украина станет Афганистаном для России

05.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Соединенные Штаты планируют, что Украина не будет выполнять Минские договоренности, а продолжит воевать в Донбассе при американской поддержке.

Об этом в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время», заявила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.

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Она выразила надежду, что украинское военное руководство побывает в ЕС и США, что поможет им «стать действительно эффективными военными лидерами, которые могут вернуться и сделать украинскую армию более эффективной, так как первой линией обороны против российской агрессии может стать Украина и украинцы».

Она полагает, что если Украина начнет «повышать цену для России», то в итоге появится возможность прекращения огня в Донбассе.

«Это не может выглядеть как Минск-I; это не может выглядеть как Минск-2 — они не работали. И они, возможно, не работали, потому что русские еще не были готовы задуматься о каком-либо соглашении, но если вы действительно начнете увеличивать цену для россиян, как мы это делали, например, в Афганистане в 80-е годы — мы повысили для них цену, а впоследствии они очень скоро были готовы покинуть Афганистан», – заявила экс-госсекретарь США.