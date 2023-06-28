США надумали переложить Украину на ЕС и оторвать Индию от РФ – офицер флота

Вашингтон стремиться переложить на Европу полномочия и ответственность за ход военного конфликта на Украине, чтобы развязать себе руки на других направлениях. В частности, США идут на сближение с Индией, стремясь изменить вектор российско-индийского экономического сотрудничества.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне представляется, осуществляется некая такая балансировка: американцы несколько перекладывают полномочия на Европу, о чем говорят состоявшиеся в Дании переговоры. Стремление переложить в определённой мере и ответственность, и ношу на европейцев с тем, чтобы акцентировать свое внимание на каких-то других проблемах. Американцы просто так ничего не делают, особенно с учётом того, что они всегда играют в долгую, просчитывают шаги на много порядков вперёд, как шахматисты, и наверняка какие-то мысли в Вашингтоне по этому поводу родились и уже начали реализовываться. Особенно с учётом того, что мы, обращая внимание на российско-украинский конфликт, несколько ослабляем свой интерес к тому, что происходит в других местах, где американцы терпят серьёзное поражение, так скажем, на военно-дипломатическом, экономическом уровне – на Ближнем Востоке, в Центральной Азии», – отметил он.

По словам эксперта, США ориентируются на создание новых альянсов, в том числе, стремятся отторгнуть, оттянуть от России тех, кто находится рядом с ней или вместе с ней. Один из примеров решение буквально последних дней о том, что американские корабли, американский флот в массовом порядке будет ремонтироваться на верфях Индии, на их судостроительных, судоремонтных заводах.

«Это свидетельство того, что они склоняют в определенном смысле индийское руководство к тому, чтобы изменить вектор взаимоотношений с Россией в области военно-технического сотрудничества. Ведь, как известно, у индусов очень много нашей техники, которая была куплена или производится по нашим лицензиям. Это касается практически всего, начиная от ракетно-космической техники, сухопутных сил и военно-морского Флота. Кстати, в Севастополе мы являемся не только свидетелями, но и участниками многих процессов, когда индусы, индийские моряки здесь у нас получали свои боевые единицы, обучались в Поти, в центре подготовки, и в определённом смысле проходили морскую практику», – подчеркнул Горбачёв.