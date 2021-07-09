США нагло вмешиваются в молдавские выборы – МИД РФ

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Соединенные Штаты Америки оказывают беспрецедентное давление на ход предвыборной кампании в Молдавии, где в воскресенье состоятся парламентские выборы.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, Россия отправила в Молдавию своих представителей, которые будут следить за ходом выборов в составе представительств международных организаций.

«С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества», – заявила Захарова.

Ранее российский политолог Алексей Мартынов заявил, что ходом парламентских выборов в Молдове напрямую руководит лично посол США в этой стране Дерек Хоган.