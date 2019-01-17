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США «нагнули» Польшу: Отменено преследование последователей ОУН-УПА
Конституционный суд Польши отменил принятые год назад положения закона об Институте национальной памяти, которые вводили уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны.
Об этом сообщает Украинская служба «Польского радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такому решению уже успел порадоваться Петр Порошенко.
«Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение суда. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства», – написал Порошенко в своем блоге.
Напомним, что вопрос героизации ОУН-УПА является одним из главных противоречий между Варшавой и Киевом.
Интересно, что ранее Госдеп США призывал отменить изменения к закону об Институте национальной памяти Польши, однако это касалось, прежде всего, раздражавших Израиль пунктов о запрете упоминания «польских лагерей» смерти – Варшава болезненно реагирует на упоминания о причастности поляков к холокосту.
Следует также отметить, что США призывали разрешить противоречия Венгрию и Украину. Как известно, Будапешт блокирует заседание комиссий Украина-НАТО из-за введенного Киевом нового закона об образовании, который ликвидирует венгерские школы в Закарпатье. Венгрия пока что не пошла на уступки американцам.
Метки: Героизация ОУН-УПА, Польша
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