США накачивают ВСУ боевой наркотой – Яровая

Владимир Гладков .  
22.03.2023 23:20
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Дзен, Диверсии, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Терроризм, Украина


Вашингтон заранее готовился к войне против России на территории Украины, и поэтому пичкал солдат ВСУ различными наркотиками.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон заранее готовился к войне против России на территории Украины, и поэтому пичкал солдат...

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«США проводили эксперименты не только на животных, но и на людях. И у нас есть доказательства таких экспериментов с участием военнослужащих Украины.

Наша комиссия, работая над стратегическими документами США, многократно подтвердила вывод о том, что все стратегические документы и деятельность военизированных структур США напрямую ориентирована на получение военно-биологического преимущества. На их огромный интерес к будущему театру военных действий.

В данном случае Украина рассматривалась именно как будущий театр военных действий. Следовательно, мы можем говорить, что США планировали использование Украины как агрессивного военного полигона против России», – сказала Яровая.

Она подчеркнула, что США испытывали на всушниках наркотические средства, из-за чего те становились неадекватными и агрессивными.

«В данном случае соединение с данными, что в отношении военнослужащих Украины проводились эксперименты, и использовались, в том числе наркосодержащие психотропные препараты для повышения их агрессивных качеств.

И те чудовищные преступления, которые сегодня совершаются представителями ВСУ, нацистскими группировками, в полной мере это подтверждают», – подытожила депутат.

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