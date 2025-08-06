США накажут Индию и Китай за поддержку России – Джонсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США введут санкции против Индии, Китая и других стран, покупающих у России энергоресурсы.

Об этом, выступая на форуме по безопасности в Тайване, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Джонсона, усиление давления со стороны США на Россию и ее партнеров приведет к проигрышу РФ на Украине.