США наказывают Украину за Курск – Арестович

Анатолий Лапин.  
06.09.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Часть американской администрации, которая ответственна за переговорный трек с Россией, осталась недовольна вторжением Украины в Курскую область.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть американской администрации, которая ответственна за переговорный трек с Россией, осталась недовольна вторжением Украины...

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«Наши добрые союзники, которые вовсю обеспечивали переговорный трек, оказались очень недовольны Курской операцией. Потому что Кремль заломил руки и сказал, что больше никаких переговоров раз так. А это как раз та группа, которая переговоры очень хочет и обеспечивает, потому что к выборам в США нужно демонстрировать результат, и вообще эта администрация про договариваться.

И тут встал вопрос о том, что это недовольство может обрести конкретную форму. Среди возможных форм нью-йоркские таксисты называли замедление поступления некоторых ключевых видов вооружений и военной техники, например, ракет ПВО, например, дальнобойных ракет. Есть соответствующие заявления, были в публичном пространстве: «Не так много у нас ракет ATACMS» или Боррель, глава дипломатии Евросоюза заявлял, что «мы исчерпались, не можем дальше поставлять» и так далее», – заявил Арестович.

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