США наложили санкции на Кудрина – «Яндекс» потерял покровителя
США ввели санкции против бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Он попал в список из 18 россиян и нескольких российских компаний.
Об этом сообщается на сайте минфина США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кудрин — советник по корпоративному развитию российской технологической фирмы, имеющий тесные связи с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Очевидно, что имеется в виду «Яндекс», где Кудрин с конца прошлого года работает советником по корпоративному развитию. Эксперты полагают, что бывший глава Счетной палаты выступал посредником по передаче основной части бизнеса от сбежавшего из России в Израиль Аркадия Воложа группе «патриотичных олигархов»: Владимиру Потанину, Вагиту Алекперову, Алексею Мордашову.
Понятно, что передача производилась в интересах Кремля. Видимо этот факт заставил минфин США пересмотреть свое отношение к Кудрину. Ведь Вашингтон упорно не вводил санкции против этого «друга Путина», хотя системный либерал занимал вполне официальные должности. Более того, в 2021 году американские издания The Hill и The National Interest как под копирку выступили с идентичными статьями о том, что Кудрин был бы оптимальным для Запада преемником Владимира Путина на посту президента РФ. Вдохновленный поддержкой Кудрин начал тогда кампанию по собственному пиару в России.
Нынешние санкции его явно расстроили.
«Сегодня я попал в санкционный список США. Формальное обоснование – работа в технологическом секторе. Пока оставлю без комментариев», – написал Кудрин в своем тг-канале.
Политолог Марат Баширов считает, что попадание Кудрина в санкционный список имеет внешнеполитический контекст.
«Обиделся Кудрин. А зря. Просто американцы чистят список потенциальных переговорщиков между Россией и США и кто-то решил вычеркнуть его. Из тех, кого он считал «своим», – написал Баширов.
Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе полагает, что из списка потенциальных переговорщиков США вычеркнули не только Кудрина, но всех системных либералов.
«Системные либералы, похоже, более не интересуют Запад. Козырь – «мы (либеральная башня) сможем повлиять на Запад» – более неприменим. В этой связи основной вопрос звучит так: кто придет на смену системным либералам?», – написал Дризе.
Политолог Максим Жаров уверен, что в Кудрине разочаровались не американцы, а члены так называемой ельцинской Семьи, которые ранее защищали его от санкций.
«Для Яндекса Кудрин как посредник в переговорах с Путиным оказался несостоятелен, поэтому Семья решила его подставить под американские санкции. Интересно, что будет с Кудриным дальше, какое позиционирование по отношению к Путину выберет он теперь», – написал Жаров.
Его коллега Сергей Марков приводит конспирологическую версию о том, что США специально наложили санкции на Кудрина, чтобы снять с него в России подозрения в том, что он является агентом Запада.
«Многие сначала тихо, а потом уже громко, начали выражать подозрение, а нельзя ли считать Кудрина каким-то агентом Запада? И вот, наконец, пришли американские санкции – то есть подтверждение, что Алексей Кудрин не агент, а честный российский государственный деятель. Санкции сейчас – это критерий признания российского патриотизма. Хотя наших сверхбдительных людей фальшивыми санкциями не проведёшь!», – пишет Марков.
Либеральное издание-иноагент The Bell со ссылкой на свои источники уверяет, что теперь переговоры по Яндексу будут прерваны и компания перейдет в управление государству.
«Кудрин хотел заработать на этой сделке, но американцы рассудили, что он торгует своей связью с Путиным, что в принципе так и есть, и решили не дать ему заработать», – сообщил источник, близкий к совету директоров «Яндекса».
Примечательно, что практически одновременно с наложением санкций на Кудрина произошло их снятие в Британии с беглого банкира Олега Тинькова. Он год зарабатывал эту привилегию: делал заявления против СВО, раздавал интервью на эту тему, демонстративно вышел из российского гражданства. Амнистия Лондона потребовала таких хлопот, потому что до санкций Тиньков тоже был вполне лояльным сислибом. Так, в 2017 он даже предлагал сделать президента РФ Владимира Путина царем.
Беглые либералы рады за Тинькова и надеются, что его примеру последуют другие российские олигархи. Это же просто: проклинаешь Россию полтора года – и ты прощен.
Спасибо!
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