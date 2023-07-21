США наложили санкции на Кудрина – «Яндекс» потерял покровителя

Елена Острякова .  
21.07.2023 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 221
 
Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США


США ввели санкции против бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Он попал в список из 18 россиян и нескольких российских компаний.

Об этом сообщается на сайте минфина США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США ввели санкции против бывшего председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Он попал в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Кудрин — советник по корпоративному развитию российской технологической фирмы, имеющий тесные связи с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Очевидно, что имеется в виду «Яндекс», где Кудрин с конца прошлого года работает советником по корпоративному развитию. Эксперты полагают, что бывший глава Счетной палаты выступал посредником по передаче основной части бизнеса от сбежавшего из России в Израиль Аркадия Воложа группе «патриотичных олигархов»: Владимиру Потанину, Вагиту Алекперову, Алексею Мордашову.

Понятно, что передача производилась в интересах Кремля. Видимо этот факт заставил минфин США пересмотреть свое отношение к Кудрину. Ведь Вашингтон упорно не вводил санкции против этого «друга Путина», хотя системный либерал занимал вполне официальные должности. Более того, в 2021 году американские издания The Hill и The National Interest как под копирку выступили с идентичными статьями о том, что Кудрин был бы оптимальным для Запада преемником Владимира Путина на посту президента РФ. Вдохновленный поддержкой Кудрин начал тогда кампанию по собственному пиару в России.

Нынешние санкции его явно расстроили.

«Сегодня я попал в санкционный список США. Формальное обоснование – работа в технологическом секторе. Пока оставлю без комментариев», – написал Кудрин в своем тг-канале.

Политолог Марат Баширов считает, что попадание Кудрина в санкционный список имеет внешнеполитический контекст.

«Обиделся Кудрин. А зря. Просто американцы чистят список потенциальных переговорщиков между Россией и США и кто-то решил вычеркнуть его. Из тех, кого он считал «своим», – написал Баширов.

Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе полагает, что из списка потенциальных переговорщиков США вычеркнули не только Кудрина, но всех системных либералов.

«Системные либералы, похоже, более не интересуют Запад. Козырь – «мы (либеральная башня) сможем повлиять на Запад» – более неприменим. В этой связи основной вопрос звучит так: кто придет на смену системным либералам?», – написал Дризе.

Политолог Максим Жаров уверен, что в Кудрине разочаровались не американцы, а члены так называемой ельцинской Семьи, которые ранее защищали его от санкций.

«Для Яндекса Кудрин как посредник в переговорах с Путиным оказался несостоятелен, поэтому Семья решила его подставить под американские санкции. Интересно, что будет с Кудриным дальше, какое позиционирование по отношению к Путину выберет он теперь», – написал Жаров.

Его коллега Сергей Марков приводит конспирологическую версию о том, что США специально наложили санкции на Кудрина, чтобы снять с него в России подозрения в том, что он является агентом Запада.

«Многие сначала тихо, а потом уже громко, начали выражать подозрение, а нельзя ли считать Кудрина каким-то агентом Запада? И вот, наконец, пришли американские санкции – то есть подтверждение, что Алексей Кудрин не агент, а честный российский государственный деятель. Санкции сейчас – это критерий признания российского патриотизма. Хотя наших сверхбдительных людей фальшивыми санкциями не проведёшь!», – пишет Марков.

Либеральное издание-иноагент The Bell со ссылкой на свои источники уверяет, что теперь переговоры по Яндексу будут прерваны и компания перейдет в управление государству.

«Кудрин хотел заработать на этой сделке, но американцы рассудили, что он торгует своей связью с Путиным, что в принципе так и есть, и решили не дать ему заработать», – сообщил источник, близкий к совету директоров «Яндекса».

Примечательно, что практически одновременно с наложением санкций на Кудрина произошло их снятие в Британии с беглого банкира Олега Тинькова. Он год зарабатывал эту привилегию: делал заявления против СВО, раздавал интервью на эту тему, демонстративно вышел из российского гражданства. Амнистия Лондона потребовала таких хлопот, потому что до санкций Тиньков тоже был вполне лояльным сислибом. Так, в 2017 он даже предлагал сделать президента РФ Владимира Путина царем.

Беглые либералы рады за Тинькова и надеются, что его примеру последуют другие российские олигархи. Это же просто: проклинаешь Россию полтора года – и ты прощен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть