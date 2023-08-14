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Несмотря на старания Киева и его западных хозяев, Россия продолжает оставаться желанным гостем и партнёром для многих государств мира.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пожаловался, что изоляция России не удалась – многие продолжают с ней торговать, а Киев могут принудить к мирным переговорам с Москвой.

В ответ Михальчишин напомнил, что в ближайшее время состоится встреча российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который «лично заинтересован в восстановлении функционирования черноморского зернового коридора».

Также нацист выразил уверенность, что осенью Украину начнут серьёзно склонять к мирным переговорам.

«Не забываем, что в начале сентября в Дели стартует саммит стран Большой двадцатки, и российская дипломатия не исключает присутствия там руководителя РФ. Очевидно, что на полях этого саммита тема российско-украинской войны также будет звучать, и усилия так называемых миротворцев там будут воплощены в конкретные шаги», – возмутился экс-депутат.

Он также добавил, что занятые выборами США не смогут значительно повлиять на ситуацию.