США намеренно превратили свои биолаборатории в источник открытого заражения

18.07.2022  19:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Биооружие, Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Американские биолаборатории на территории Украины не соответствовали нормам безопасности.

Об этом сегодня заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские биолаборатории на территории Украины не соответствовали нормам безопасности. Об этом сегодня заявила вице-спикер...

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«В текущем режиме своей деятельности они представляли и представляют колоссальную угрозу для граждан Украины и всего мира. Имела место не только незащищенность объектов, работавших с опасными вирусами и патогенами, но и утечка. Вполне вероятно, что этим объясняется рост эпидемий, имевший место на Украине. Но, скорей всего, те, кто создавали эти лаборатории, были заинтересованы, и не только коррупционно, – в том, чтобы эти объекты были не в должной степени защищены. Чтобы осуществлять, таким образом, живой текущий эксперимент: по факту заражения местного населения отслеживать реакцию, смертность и другие последствия», – сказала Яровая.

По ее данным, научно-технологический международный центр, работавший в странах СНГ, изначально был заточен на максимальное исследование зоопатогенов, то есть – вирусов, имеющих животное происхождение.

«Вы помните эту историю с птичьим гриппом, свиным гриппом, все, что связано с коронавирусом и оспой обезьян. Это то, что нужно искать в пробирках военных лабораторий США. Их особый интерес к вирусам животного происхождения с последующей маскировкой под естественные возбудители – это такой маневр невидимки. Предпочитая оставаться незамеченными, они создают непредвиденные ситуации в разных регионах мира», – заключила Яровая.

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