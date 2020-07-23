США намерены нанести удар по Германии

23.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Принятые американскими законодателями поправки в закон «О защите энергетической безопасности Европы», призванные исключить любую возможность завершения строительства «Северного потока-2», могут лишь отсрочить, но не остановить проект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет в «Известиях», заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«Фактически, американские законодатели вознамерились нанести удар по своему ближайшему союзнику – ЕС. В первую очередь по Германии», – отмечает Фролов.

Он указывает, что, если исходить из сроков принятия предыдущего пакета санкций, то поправки могут вступить в силу в декабре.

«На достройку «Северного потока – 2» уйдет, ориентировочно, до двух месяцев. Еще какое-то время потратят на ввод в эксплуатацию. Главный вопрос сейчас: насколько просто будет достроить «Северный поток – 2»? Ведь даже под сильным политическим давлением никто от него отказываться не станет. Проект слишком важен для самой Европы. А новые санкции могут лишь немного сдвинуть сроки завершения (к примеру, для урегулирования вопросов страхования), но не отменить проект», – пишет аналитик.

«Санкции создают почву для конфликта США и Евросоюза. Избежать его так, чтобы все стороны сохранили лицо, возможно лишь в том случае, если газопровод достроят до принятия поправок. В конце концов, они касаются и трубопровода «Турецкий поток», который давно введён в эксплуатацию. Но этот факт американские законодатели старательно игнорируют и продолжают бороться с его строительством», – резюмирует Фролов.