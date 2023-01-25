США намерены передать Украине бригаду танков – дипломат

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США уже приняли решение о передаче танков Украине, заминка связана лишь с тем, что Штаты хотят собрать как можно большее количество, чтобы передать Киеву как минимум бригаду (порядка 100 танков).

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о танках, то это решение, по моему мнению, уже принято. Если мне кто-то будет доказывать, что это еще не согласовано с американцами, немцами, я считаю, что оно уже давно все согласовано. И в этом вопросе самое сложное для нас всех… я допускаю, что это все так тяжело идет, хотелось бы не верить, что это из-за того, что американцы хотят, чтобы была существенная поставка, эта танковая коалиция, как ее называют, чтобы она была достаточно широкая и по количеству стран, и по количеству танков.

«Тут есть много нюансов, потому что мы сконцентрировались на самом подходе, что важно, но мы должны понимать, что будет хотя бы одна бригада собрана, три батальона. То есть количество имеет значение», – заявил Чалый.