США намерены развернуть «Африканскую весну» вслед за «Арабской»

26.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о планах США спровоцировать «Африканскую весну» вслед за «Арабской»

Американский посол в Ливии Ричард Норланд в интервью газете Asharq Al-Awsat заявил о причастности россиян к обучению чадской оппозиции, в результате действий которой недавно погиб президент Чада Идрис Деби.

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Эту информацию Шугалей назвал вбросом и указал на множество фактов, говорящих о связи оппозиции африканских стран с США и Францией. Об этом глава Фонда написал на своем Telegram-канале.

Когда Шугалей находился в ливийской тюрьме “Митига”, куда попал после похищения, то связь триполитанского правительства с США была очевидна. По словам Шугалея, самого Норланда предупредили о похищении россиянина и его переводчика за три дня до события.

«Фактически похищение было согласованно с Норландом! Неплохо было бы, господин Норланд, чтобы вы рассказали об этом и пояснили — может ли посол США курировать деятельность бандитских группировок и похищение людей?» – отметил Шугалей.

В своем интервью об убийстве президента Чада Норланд также указал на присутствие «ЧВК Вагнера» в Ливии. Шугалей уверен, что все заявления о россиянах в Африке делаются Западом ради сокрытия фактов присутствия там США и Франции. Все вбросы о россиянах были неоднократно опровергнуты, поскольку они основаны на анонимных источниках из соцсетей.

Единственная африканская страна, где присутствуют российские специалисты – это ЦАР, подчеркнул Шугалей. Известно, что россияне там занимаются обучением правительственной армии, помогая ей бороться с боевиками. Примечательно, что радикалы, которые предприняли попытку госпереворота в ЦАР, связаны с Чадом.

«Что важно, боевиков, терроризирующих ЦАР, в свою очередь, готовят как раз инструктора из стран НАТО непосредственно для агрессии против ЦАР (шуму наделала фотография боевиков на французской военной базе, найденная на телефоне чадского наемника, погибшего под Банги)», – заявил Шугалей.

Фонд намерен выпустить исследование о дестабилизирующей деятельности США в Африке, отметил Шугалей.