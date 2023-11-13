США намерены уничтожить очередной газовый проект России

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США ввели санкции против проекта «Арктик СПГ-2» и собираются с их помощью «запретить» закупку российского сжиженного газа странам Европы и Азии.

Помощник госсекретаря по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт заявил, что США ставят своей целью «задушить» проект. По его мнению, санкции не позволят России запустить завод по сжижению газа или сделают его нерентабельным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международное сообщество обратить внимание на заявления Пайетта.

«Это заявление нужно расценивать через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат «Северный поток», «Северный поток-2». Через какое-то время «Северные потоки» были взорваны. Опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», – сказал Песков в эфире «России 1».

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов предлагает решить вопрос с американскими санкциями кардинально.

«Уран и прочие “прелести” наших поставок в США надо тоже прекратить. Говорят, купят в другом месте. Во-первых, это не быстрая история. А во-вторых, надо ещё найти по миру такое количество этих “прелестей”, выстроить логистику, потратить на это большие деньги. Давайте встречно “прекратим” всё, что можно “прекратить”. Тем более, что заводы по производству СПГ все равно будут! Газ всё равно купят!», – написал Морозов в своем тг-канале.

Политолог Андрей Суздальцев выступил еще радикальней, предложив топить американские газовозы в Атлантике.

«Вообще-то получается, что США угрожают бомбить российские нефте и газопромыслы и заводы по производству СПГ на Ямале. Ну и как нам отвечать? Неужели нам необходимо начать подводную охоту в Северной Атлантике за газовозами с американским СПГ?», – написал Суздальцев.

Завод «Арктик СПГ-2» – это совместное предприятие «Новатэк» (60%), французского концерна TotalEnergies (10%), китайских корпораций CNPC (10%) и CNOOC (10%) и консорциума японских компаний JAPAN ARCTIC LNG (10%).

Первыми забеспокоились японцы. Они заявили, что санкции против совместного проекта повлияют на энергетическую безопасность страны (Япония потеряет 2 млн тонн или 3% поставок СПГ) и намерены вынести этот вопрос на ближайший саммит «большой семерки». Токио, несмотря на публичную декларацию о присоединении к западным санкциям, остается участником многих проектов, в частности «Сахалина-2».

Французский же TotalEnergies молчит, как и положено покорным европейцем, хотя вложил в «Аркимк СПГ-2» уже 2,5 млрд долл. Однако министр финансов Франции Брюно Ле Мэр все-таки пискнул, что американские санкции сейчас «не представляют серьезного риска для поставок газа в Европу».

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, российский СПГ все-таки будет поставляться на рынки ЕС и Японии, потому что он уже формально не будет российским: акционеры сами его реализуют на рынке.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Валерий Андрианов допускает, что Европа откажется от российского СПГ и переключится на американский, но на других рынках применить на практике санкции будет затруднительно.

Тем временем крупнейший проект по строительству СПГ-завода Driftwood LN в США терпит фиаско. Его строит американская Tellurian за $ 14,5 млрд. Однако средств у компании нет, и она объявила о планах использовать кредиты за счет заключения долгосрочных контрактов, но мировые цены на газ сильно упали.

Financial Times сообщает, что санкции США могут привести «к сбоям и потрясениям» на мировых энергетических рынках. Особенно сильно это отразится на Европе, уже пострадавшей из-за подрыва «Северных потоков».

Ранее американцы ввели санкции против двух российских перевалочных хабов для СПГ в Мурманской области и на Камчатке. Они строятся для того, чтобы перегружать СПГ со специально разработанных для арктических условий танкеров-газовозов «Ямал-макс» на обычные газовозы. Поскольку Северный морской путь пролегает в российских территориальных водах, санкции коснутся только обычных танкеров.

Эксперты прогнозируют возникновение теневого флота газовозов, как ранее из-за западных санкций против российской нефти возник мощный теневой танкерный флот.

Аналитики уверены, что «Арктик СПГ-2» будет запущен, но, возможно, с продажей газа со скидкой. Однако российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич не так оптимистичен.

По его мнению, проблема в западных технологиях. Первую линию «Арктик СПГ-2» успели построить до санкций. Западного, в основном немецкого и американского, оборудования там было достаточно: турбины, компрессоры, теплообменники. На двух следующих линиях процессами импртозамещения более или менее успешно занимаются Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Ростех, Росатом, Уралвагозавод и Роскосмос. Однако вопрос с газовозами остается открытым.

«Пока мы старательно излучаем уверенность. Я ее излучать не могу, потому что СПГ – это не только производство, но и доставка танкерами-газовозами, в емкостях которых необходимо поддерживать температуру мину 162 градуса. С криогенными емкостями у нас проблемно. Танкеры строит только судостроительный комплекс «Звезда», вторая очередь которого 15 лет продолжает строиться», – сказал Марцинкевич в интервью радио «Спутник».

Сейчас строится только 5 из 21 запланированного газовоза. Криогенные емкости для них успели доставить из Южной Кореи. Дальнейшее сотрудничество с этой страной (а у России нужных технологий нет) если и продолжится, то только секретно.