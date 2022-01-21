США намерены воевать против России до последнего украинца

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Новости Украины

Америка продолжает юлить и тянуть в своих целях время – именно так можно описать итог женевских переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Собственно, американские «партнёры» даже не скрывают факт того, что договариваться с Россией они не намерены.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Госсекретарь продолжает говорить на языке угроз, шантажируя антироссийскими санкциями, а главное – большой войной Америки и Великобритании против России, которая будет проходить не на территории США или Британии, а на Украине.

К слову, переговоры в Женеве, по их завершении, Госсекретарь США назвал не переговорами, а «обменом идеями». В этом и заключается вся мелочность и подлость «партнёров» – по ходу «пьесы» менять понятия, смыслы и фактаж.

Даже, подтверждая слова Сергея Лаврова о том, что на следующей неделе США дадут России письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности, Блинкен обозначил, что это будут не ответы, а что-то вроде «озабоченностей по вопросам безопасности». Какие у США могут быть озабоченности по вопросам безопасности, если именно они поставили мир перед угрозой начала Третьей мировой войны?

Бесперспективность встреч с американскими коллегами понимает и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этой связи он высказал предположение, что заявления США о «вторжении России» призваны прикрыть саботаж Киева по Минским договоренностям. Кроме того, Сергей Викторович отметил халатность американских переговорщиков, заявив, что «Бумаги, которые подготовил Госдеп к сегодняшней встрече, читать невозможно».

Но поиски компромисса Российской Федерации с коллективным Западом, это, в первую очередь, – предотвращение Россией украинской мясорубки, которая тщательно спланирована западными «партнёрами». Ведь Владимир Путин думает о жизни и благополучии украинцев – неотъемлемой части единого русского народа.

В то время, как президент Украины Зеленский прямым текстом заявляет, что воевать против России отправит всех украинцев. Зе безразлична человеческая жизнь. Он выполняет указания своих заокеанских хозяев, которые, в случае неповиновения, уберут шестого украинского «гаранта» (как в прямом, так и в переносном смысле этого слова).

Блинкен продолжил угрожать России санкциями, если российские солдаты перейдут границы Украины: «Ответ будет быстрым и жёстким».

Запугивание – это извечное оружие Штатов, основа их существования. Западу нужна война против России – именно поэтому в мировых СМИ происходит массовая истерия «российского вторжения», а Владимира Путина передовые американские и европейские печатные издания пытаются сделать прообразом ужаса.

Как бы ни заявляли «партнёры» об обеспокоенности за Украину, эта страна им не нужна, 30 лет назад они начали её уничтожение. Напичкивание Украины западным вооружением – это, по мнению американо-британского содружества, не вмешательство во внутренние дела, это – другое. Коллективный Запад хочет, чтобы «незалежная» воевала до последнего своего гражданина. Всё, что надо коллективному Западу от «незалежной», – это остатки ресурсов и территория, которую в перспективе заселят новыми народами.