США намерены выдать поражение Украины за свою победу

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Прошлогодние успехи Украины и тот факт, что за полтора года СВО Россия не взяла Киев и не сместила режим, США будут подавать как победу, чтобы завершить конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Штаты будут уверять, что остановили и обескровили Россию, сохранив украинскую государственность и ее прозападный курс, а, значит, успех очевиден.

«Зачем Зеленский Байдену? По двум вещам. Первое – понять, что делать дальше, ну и, наверное, начинать уже работу по дипломатической перестройке украинского властного менталитета, перенастроиться на дипломатию, на поиск компромисса, поиск решения. Конечно, Байден это все будет выдавать как признак украинской храбрости, героизма, остановили Путина, чудо на Днепре, – были такие публикации год назад, когда Россия не смогла взять Киев, смену режима произвести, завоевать полностью Украину, поменять ее геополитический вектор и так далее. Показать, что задача выполнена, Путин получил поражение», – сказал эксперт.

«Ну, Блинкен же в Киеве говорил, когда был 6 сентября. Блинкен что сказал? Путин уже проиграл, Украину не взял, ну, территории остались у него. Как сказал Блинкен, но уже из тех территорий, которые Украина потеряла в 22-м году, 50% освобождены. Харьков он имел в виду. Ну, 50%, значит, ребята, успокойтесь уже. 50% – потом. То, что там Крым, Запорожская, Херсонская область – на этой большой геополитической игре это уже неважно. Главное цифрами, как это все продать американскому налогоплательщику и как это продать украинскому обществу и Зеленскому. Что вы же 50% уже освободили, а 50% – потом. И показать, что, благодаря помощи Байдена, помощи Америки Украина выстояла и победила. Ну, правда, только пока победила 50% территории освободила», – заявил Карасев.