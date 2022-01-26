США намерены заполнить ЕС «нерусским газом»

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Новости Украины

США пытаются найти альтернативных России поставщиков газа для Европы в случае, если РФ прекратит транзит через Украину.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Псаки, остановка транзита через Украину нанесет удар по европейскому энергорынку.

«Конечно, перебои в поставках физической энергии транзитом через Украину наиболее остро повлияют на рынки природного газа в Европе», – сказала чиновница.

Она говорит, что США привлекает европейских союзников для координации планирования ответных мер, в том числе для развертывания их существующих запасов энергии.

«Но мы также работаем над выявлением дополнительных объемов нерусского природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока, Азии и Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и передать эти объемы европейским покупателям», – заявила Псаки.