США намерены заработать на военном поражении Украины

Игорь Шкапа.  
28.09.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Соединенные Штаты устроит, если Украина потерпит военное поражение в противостоянии с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей колонке пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Соединенные Штаты устроит, если Украина потерпит военное поражение в противостоянии с Россией. Об этом,...

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Он отмечает, что даже откровенно антироссийские западные СМИ признают, что последний визит украинского президента Владимира Зеленского в США, по сути, стал безрезультатным.

«Однако все это уводит от ответа, кто каких целей достиг, и какой сценарий за этим стоит. США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой, как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог», – пишет Медведчук.

Он подчеркивает, что в этой схеме Украина изначально была в проигрыше, и сейчас не имеет значения, получит ли она новые ракеты или транш.

«Украина — государство-смертник: когда наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют.  В международной политике США действуют по принципу «Давай сначала съедим твое, а потом каждый свое». Отказавшись от Минских соглашений, а потом вообще от всяких переговоров не на своих условиях, Украина уничтожила собственную экономику, инфраструктуру, энергетику, потеряла половину населения.

Все это привело к фактическому уничтожению государственности и полной зависимости от внешнего управления. Естественно, все это было сделано под «бурные и продолжительные аплодисменты» Запада, а режиссерами процесса выступили США и Великобритания», – указывает автор.

По его словам, теперь разрушенная войной страна никому не нужна.

«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством. Поэтому на поражение легче списать миллиарды американских налогоплательщиков, и, устрашая их Путиным и Россией, потребовать новые миллиарды.

Если говорить о Европе, то поражение Украины только добавит американское военное присутствие и новые заказы американскому ВПК. Европа будет еще более послушной под страхом «российской угрозы», а Украина станет пугалом для европейских политиков.

Не зря президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим. Ее планомерно топит Запад в своих целях и настоятельно рекомендует не трепыхаться. Утопленницей Украина принесет больше дохода, нежели утопающим, которого надо спасать», – резюмирует Медведчук.

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