США намерены завалить Украину серьезным оружием. Чем ответит Россия?

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Новости Украины

Украина запросила у США ракеты дальностью 300 километров для продолжения наступления в 2023 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает влиятельная американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.

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Отмечается, что Киев просит обеспечить поставки танков, РСЗО, противокорабельных ракет «Гарпун», беспилотников, ракеты для ракеты для РСЗО «Хаймарс». Кроме того, речь идет о баллистических ракетах класса земля-земля ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Всего в списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые понадобятся для «продолжения наступления в 2023 году».

При этом более 800 американских частных компаний подали заявки на участие в стартующей уже с 1 октября программе ленд-лиз по обеспечению ВСУ оружием для Украины.

«Это значит, что для американских военачальников больше не будет бюрократических препятствий при принятии решений – что, когда и в каком количестве отправлять на Украину. Сомнений в том, что поток оружия и боеприпасов для ВСУ значительно возрастет, попросту нет. И вопрос уничтожения украинской транспортной логистики сейчас как никогда актуальный», – считает военкор Евгений Поддубный

Также поддерживает удары по критической инфраструктуре Украине и популярный (почти полмиллиона подписчиков) телеграм-канал «Повернутые на Z войне»:

«Они не должны зарядить ни один аккумулятор, ни одной розетки с напряжением быть НЕ ДОЛЖНО!!!».