Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина

США нанесли удар по российским либералам


Либеральная база «демократизации России», насаждаемая США, была подорвана американскими санкциями.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика», политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Америке начали говорить, что антироссийские санкции вредят американским интересам. Между США и Россией минимальный товарный поток, соответственно санкции не сильно влияют на двусторонние отношения. Что касается определённых моментов, введение санкций против РФ привело к тому, что это ударило не по олигархам, не по наибеднейшей части населения, а ударило, прежде всего, по среднему классу, который был ориентирован на Запад, работал в западных фирмах. Они больше всех почувствовали удар по себе.

Кто-то эмигрировал, кто-то перешёл под структуру олигархов, кто-то ушёл в глухую оппозицию и так далее. И в реальности эта проамериканская база демократизации России была подорвана именно американскими санкциями. И это почувствовали США, и об этом начинают говорить на уровне сенаторов, конгрессменов, политиков, мол, мы здесь несколько переборщили», – заявил политолог.

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