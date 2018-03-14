14.03.2018, Киев, Игорь Петров

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США нанесли удар по украинским металлургам

В США вводятся пошлины на сталь и алюминий, что ставит под угрозу украинский экспорт на сумму 550 миллионов долларов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской продукции в США ввозится на 745 млн долларов, из них 73% попадает под санкции. Грубо говоря, 550 млн долларов украинского экспорта попадает под новые пошлины.

Допустим, что объем ввоза сохраняется. Нужно еще 25% от его объема платить пошлин. Может оказаться, что по каким-то позициям такая пошлина убивает прибыль, которая заложена в стоимость продукции. Будут ли экспортировать украинские предприятия, если у них не будет прибыли?

Общую сумму можно посчитать, но есть косвенные потери, связанные с тем, что могут закрыться рынки других стран, снизиться их экономическая активность, и им, в принципе, не будет интересна эта продукция. Но в любом случае украинская сторона теряет», – сказал Плотников.

Аналогичное мнение выразил и Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Введение пошлин на сталь и алюминий – это не прямая угроза для украинской металлургии, украинской экономики, но это косвенная достаточно сильная угроза, потому что сталь, которая будет вытесняться из США, независимо от страны её происхождения, пойдет на другие рынки, в том числе на те, где Украина в основном и зарабатывает. Поэтому на мировых рынках произойдет снижение цен на сталь, а в США – рост цен. У нас доступа на американский рынок особо не будет, и по нам как раз достаточно болезненно ударит рост конкуренции и снижение цен на мировом рынке, и для украинского торгового платежного баланса это не хорошая новость», – сказал Найман.