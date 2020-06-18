США наносят удар по экономике Германии

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Агрессивное давление Вашингтона на своих европейских союзников является беспрецедентным фактом для трансатлантических отношений.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она озвучила вопрос, касающийся предложения главы комитета Бундестага Клауса Эрнста ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых ограничений против «Северного потока-2», а также его предложения странам ЕС обсудить, не стала ли Европа сателлитом США.

«Агрессивное давление, оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь на Германию, с целью срыва строительства «Северного потока-2» – беспрецедентный факт для трансатлантических отношений. Обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике. Реакция на них, будь то на национальном или общеевропейском уровнях, – это, безусловно, суверенное решение Берлина и стран Евросоюза», – прокомментировал Захарова.

Со своей же стороны она добавила, что Россия рассчитываем на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ.

«Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объёме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надёжного энергообеспечения объединённой Европы инициативы», – подчеркнула представитель МИДа.

«В любом случае складывающаяся ситуация является серьёзным вызовом для ЕС, как во внешнеполитическом плане, так и с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций», – заключила Захарова.