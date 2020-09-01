США, наплевав на ЕС, пытаются ввести нелегитимные антироссийские санкции

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

США занимаются недобросовестной конкуренцией и играют против своих европейских партнеров, вводя односторонние санкции и всячески пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский министр подчеркнул, что любые санкции, введенные в обход решения Совбеза ООН являются нелегитимными и подрывают принципы международного права.

«Любые односторонние санкции нелегитимны. Легитимными являются только санкции, которые вводит Совет безопасности ООН, а все остальное – это попытки подрывать международное право, принципы Устава ООН, которые заключаются в необходимости коллективно выстраивать работу по решению тех или иных проблем. В случае с «Северным потоком-2», тут совершенно откровенно имеет место нечистоплотная конкуренция.

Американцы открыто заявляют, что «Северный поток-2» необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы и что для энергобезопасности Европы она, Европа, должна покупать сжиженный газ у Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новому трубопроводу на европейский континент.

Подобные заявления показывают полное неуважение США к своим союзникам и в Германии и ряде других стран Европейского союза уже отреагировали на это. На днях канцлер Меркель подтвердила, что «Северный поток-2» – это сугубо коммерческий проект, он не может быть разменной монетой в каких-то политических играх. Мы такую позицию разделяем», – заявил Лавров.