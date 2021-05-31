США направили на Балканы «коричневые береты» для вытеснения России и Китая

31.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Американские Бригады содействия силам безопасности (Security Force Assistance Brigades-SFAB) или «Коричневые береты» в минувшем месяце действовали в БиГ, Косово, Северной Македонии и Албании.

Об этом сообщает balkansec.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По информации портала одним из важных сегментов учений «Защитник Европы 2021» на Балканах стало участие в них так называемых «Коричневых беретов».

Сообщается, что SFAB, входящие в состав армии США, являются подразделением инструкторов, подготовленных для сотрудничества со странами по всему миру, для выдавливания России и Китая из стратегически важных для США регионов мира.

В мае этого года одна группа инструкторов была отправлена ​​американским командованием в Боснию и Косово, по три команды – в Северную Македонию и Албанию. Заокеанским специалистам была поставлена задача поддерживать обучение союзных структур безопасности в самом широком смысле, в соответствии с оценкой потребностей: от строго боевых подразделений, полиции, таможни до любой другой службы, которая отвечает за безопасность.

База «Коричневых беретов» находится на базе Форт Карсон в Колорадо. Подразделение существует всего год, и нынешние учения НАТО в Европе – первая возможность проверить подготовку команд в миссии за океаном.

По формированию такая бригада насчитывает около 800 человек, по своей структуре он напоминает любое пехотное соединение армии США: в ее составе два пехотных батальона, один кавалерийский эскадрон (традиционное название американских механизированных частей), артиллерийский дивизион, инженерный батальон, батальон поддержки и командная рота. Основная задача подразделения – обучать боевые части союзной армии или полиции.

Столь нелепый цвет беретов, вызывающий ассоциации с известными выделениями, на сайте подразделения объясняется так:

«Солдаты SFAB будут на земле со своими партнерами – сражаться бок о бок с ними в любых условиях, поэтому коричневый берет символизирует грязь, он сродни прозвищу «грязные сапоги», даваемому командирам, которые всегда с войсками», – говорится в аннотации.