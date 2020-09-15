США напуганы масштабом российских учений у берегов Украины

15.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Американский ракетный эксминец 6-го флота США USS Roosevelt будет находиться в Черном море во время масштабных учений «Кавказ-2020», которые пройдут на юге России в конце сентября.

Об этом в своем блоге сообщил беглый крымский майданщик, отслеживающий морскую активность, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот кто будет в Черном море во время горячей фазы российских учений «Кавказ 2020». Ракетный эсминец 6-го флота США (DDG-80) USS Roosevelt. Сейчас проходит Дарданеллы», – написал Клименко.

Появление американского корабля во время российских учений свидетельствует о том, что США весьма серьезно относятся к уровню их проведения и хотят разведать тактику действий российской армии.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Это свидетельствует о том, что мы занимаемся конкретным делом и наши учения имеют большое значение, что вызывает пристальный интерес наших оппонентов. Подобная практика направления кораблей во время проведения масштабных мероприятий по линии Минобороны имеет место уже давно.

Если говорить о Черном море, то во время крупных учений или каких-то серьезных мероприятий, например, Олимпиады 2014-го года, американцы, и не только они, направляли силы, причем даже не в единичном формате, чтобы пытаться осуществлять контроль за действиями наших сил, проводить разведку различными средствами, прежде всего, радиоэлектронной разведки, чтобы послушать, попытаться записать частоты наших станций, отследить действия, тактику применения наших сил. Эти цели и будут преследоваться американским кораблем сейчас.

Кроме того, Украина заявила, что во время наших учений будет совместно со своими партнерами проводить разного рода мероприятия, запланированы маневры. То есть, это демонстрация силы, некий «ответ Чемберлена» с украинской стороны, попытка каким-то образом противопоставить себя России», – отметил Горбачев.

Эксперт также подчеркнул, что нахождение американского ракетного эсминца никак не угрожает России и не повлияет на ход учений.

«Нам это угрожать никак не может, это обычная практика, потому что корабль, я сомневаюсь, что будет пытаться зайти в те районы, где будут идти наши маневры, ибо на период учений, как правило, проводятся стрельбы, определенные районы моря закрываются и об этом делают соответствующие оповещения, чтобы исключить заход в район учений каких-то посторонних сил и, таким образом, поставить их под угрозу поражения. Я думаю, американцы будут ходить где-то на линии дозора, пытаться отслеживать, контролировать ситуацию, но не более того», – заключил эксперт.