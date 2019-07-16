США наращивают активность в Приднестровье. Что бы это значило?

16.07.2019, Тирасполь, Валентина Добролюбова

В Приднестровье зачастил посол США в Молдове Дерек Хоган. За полгода он совершил в Тирасполь целых четыре визита.

Работу на приднестровском направлении, по крайней мере, на первый взгляд, он ведет гораздо интенсивнее, чем это делал его предшественник Джеймс Петтит.

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Дерек Хоган на должности посла США в Молдове – с ноября 2018 года. Карьерный дипломат Высшей дипломатической службы США, он входил в состав нескольких дипломатических миссий в Восточной Европе (включая Россию), является экспертом Госдепа по этому региону. Согласно сообщению на сайте Белого дома, Хоган обладает «лидерскими, управленческими, коммуникационными способностями и инновационным подходом к работе, необходимыми для успеха в сложных ситуациях».

Впервые в Тирасполе американский дипломат побывал в декабре 2018 года. Тогда на встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским он сразу заявил, что хотел бы продолжения активного взаимодействия, сложившегося между посольством США и приднестровской стороной, обсудил реализацию совместных гуманитарных проектов на территории Приднестровья и вопросы переговорной повестки.

Гуманитарные проекты – это и Центр американской культуры, действующий при Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко, и совершенствование преподавания английского в учебных заведениях республики, и Неделя американского кино, которая проводится при поддержке посольства США.

Американскую сторону также интересуют перспективы экономического взаимодействия, в частности, в сфере сельского хозяйства, благоустройства сел и агротуризма, а приднестровская сторона, в свою очередь, сообщила, что республике не помешала бы помощь в создании инфраструктуры для инвалидов, строительстве медучреждений.

Что касается участия США в переговорном формате «5+2», где эта страна является наблюдателем, Дерек Хоган заявляет, что Штаты желают продвижения застопорившегося переговорного процесса и «стремятся сделать все от них зависящее, чтобы способствовать мирному урегулированию молдо-приднестровского конфликта».

Если на поприще приднестровского урегулирования прорывов пока не совершено, то в вопросах молдавской внутренней политики американский дипломат уже показал себя во всей красе. У многих свежи в памяти события июня 2019 года, когда Россия и Запад вместе освободили Молдову от олигарха-самодержца Владимира Плахотнюка, режим которого казался несокрушимым. США тогда долго тянули с оценкой событий в Кишиневе. Но именно после визита Дерека Хогана 14 июня в офис Демпартии, где посол провел наедине с Плахотнюком четверть часа, олигарх покинул Молдову.

Комментируя ситуацию, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников сказал «ПолитНавигатору», что США чувствуют себя в регионе не очень комфортно после того, как Москва приняла активное участие в разрешении молдавского кризиса.

«Антиолигархический переворот в Кишиневе заметно укрепил позиции России в молдо-приднестровском регионе – об этом говорит, например, запоздалая и в каком-то смысле вынужденная реакция США на международную поддержку коалиции ПСРМ – АCUM.

До последнего США оттягивали момент прощания со «своим плохим парнем» Владом Плахотнюком, который за несколько последних лет очень преуспел в минимизации влияния России. Но далее поддерживать токсичного политика без ущерба своим интересам Штаты уже не могли. Пятнадцатиминутной беседы с послом США в РМ Дереком Хоганом оказалось достаточным, чтобы самый влиятельный человек в Молдове покинул страну.

На политическом поле Молдовы осталась другая американская креатура – Майя Санду с проевропейским блоком ACUM. У власти оказалась и пророссийская Партия социалистов РМ. Такое двоевластие в стране, которую США давно считали своей вотчиной, наверняка воспринимается Вашингтоном как вторжение России не на свою территорию, а раз так, то и Приднестровье, которое традиционно считается российским сателлитом, не может быть застраховано от роста американского влияния», – говорит эксперт.

Шорников отмечает, что на деле Соединенные Штаты на протяжении уже многих лет наращивают свое присутствие в региональном политическом пространстве. Так, до недавнего времени Вашингтон работал через Миссию ОБСЕ в Молдове, практически всегда во главе Миссии находился американский дипломат. Но с недавних пор американцы перестали стесняться и начали работать с Тирасполем напрямую. А пост главы Миссии ОБСЕ в РМ отдали представителю Германии.

«Посол Дерек Хоган, прибывший в Молдову осенью 2018 года, с первых же своих визитов в Тирасполь главной темой обсуждения сделал вопросы молдо-приднестровского урегулирования. Политический кризис в Молдове и временный паралич молдавской власти американцев при этом, кажется, не очень смущает. Переговорный процесс должен двигаться по намеченному где-то в недрах Госдепа плану. Самоуверенность американской дипломатии всегда восхищает. Занимательно будет наблюдать, как нелепый в своей непредсказуемости внутриполитический процесс в маленькой восточноевропейской стране станет вносить коррективы в планы супердержавы.

А вот появление в Тирасполе вместе с американским послом представителей USAID (10 июля на встрече с Вадимом Красносельским американскую сторону вместе с послом Хоганом представлял заместитель администратора Агентства США по международному развитию по Европе и Евразии Брок Бирман и другие представители USAID – прим. автора) может говорить о том, что в Вашингтоне всерьез задумались над переформатированием общественного сознания в Приднестровье. Такое смещение акцентов приднестровско-американского взаимодействия в гуманитарную плоскость – это явное вторжение в пространство, где у России до сих пор не было конкурентов», – говорит Игорь Шорников.

На фоне активизации США в вопросах молдо-приднестровского урегулирования достаточно тревожными для Тирасполя выглядят известия о встрече президента Украины Владимира Зеленского и молдавского премьера, фактически политика номер один в РМ Майи Санду, которые быстро нашли взаимопонимание по вопросам «защиты суверенитета и безопасности в регионе». Зеленский выступил против планов федерализации обеих стран и заявил, что Украина будет принимать активное участие в приднестровском урегулировании. Украина и Молдова выразили общее желание, чтобы на их территориях не было российских войск.

Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун в интервью «ПолинНавигатору» заявил, что «общий антиолигархический тренд, который развивается сегодня в Молдове и Украине, явно указывает на то, что Вашингтон будет использовать этот фактор с целью наращивания своего присутствия в Приднестровье через реализацию гуманитарных, экономических проектов».

«Общеизвестна роль и влияние США на внутриполитическую ситуацию в Молдове. На этом фоне можно предположить, что инициативы нового молдавского правительства в области урегулирования, например, в области допуска молдавских чиновников и их перемещения на левый берег Днестра, будут не только поддержаны американскими дипломатами, но и будут доводиться до приднестровской стороны.

На наш взгляд, также важно принимать во внимание, интерес американской стороны к ситуации в Приднестровье, которая сложилась после «падения режима Плахотнюка» в Молдове.

Ни для кого не секрет, что экс-спикер парламента Молдовы Адриан Канду прямо говорил об эффективности вовлечения Владимира Плахотнюка и главы приднестровского холдинга «Шериф» Виктора Гушана в разрешение ряда проблем в переговорном процессе между Тирасполем и Кишиневом. С какой скоростью переговорный процесс между сторонами пойдет сейчас, после ухода Демпартии Молдовы в оппозицию, – вопрос открытый. Более того, заявления нового премьер-министра Молдовы Майи Санду о коррупционной связи между экс-лидером Демпартии Плахотнюком с руководством «Шерифа» не добавляют оптимизма по перспективам переговорного процесса.

Анализ этих и других аспектов внутриполитической ситуации, как в Кишиневе, так и в Тирасполе является частью рутинной работы представителей дипломатического корпуса. В этом вопросе, на наш взгляд, главное для Тирасполя – не проспать возможную «смену парадигмы». Иллюзия полного контроля всегда плохо заканчивается. «Кейс Плахотнюка» – яркое тому подтверждение», – заключил эксперт.