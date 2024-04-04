США наращивают военное присутствие в Ливии

Андрей Соколов.  
04.04.2024 23:07
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Ливия, Россия, США


Власти Ливии активно расширяют военное сотрудничество с США и американскими частными военными компаниями. Об этом свидетельствуют данные местных источников и нахождение контингента Соединенных Штатов на различных объектах республики.


Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар также сотрудничает с американцами. Военнослужащие США, по имеющейся информации инженеры РЭБ и офицеры ЦРУ, находятся на базе Бенина в районе Сиди Фарадж города Бенгази, которая расположена неподалеку от командования ЛНА.

О расширении сотрудничества с США свидетельствует и то, что глава Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид ад-Дбейба развивает отношения с частными военными компаниями Соединенных Штатов. Для обучения личного состава он заключил контракт с представителями американской ЧВК «Amentum».

В дополнение к этому, контингент США также расположился на авиабазе Митига в столице Ливии и на территории Академии ВВС в Мисрате. Все это говорит о том, что Вашингтон прочно закрепляется в североафриканском государстве и планирует расширять свое военное присутствие.

 

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