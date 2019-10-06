США нашли «пряник» для Лукашенко

06.10.2019, Москва, Елена Острякова

США намерены так «укреплять белорусский суверенитет», чтобы не «провоцировать Россию».

Об этом в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Реформа» заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпетнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно применять умную, построенную на четких условиях политику кнута и пряника с четким пониманием того, чего мы хотим достичь. Существует своего рода мягкий консенсус насчет того, что Запад должен интенсифицировать контакты в зависимости от достигнутого прогресса – например, больше возможностей для работы гражданского общества, более ясные правила для инвесторов, больше гуманитарных связей… Но на данный момент этот консенсус очень расплывчатый», – сказал Карпетнер.

Он считает, что в качестве «пряника» нужно предложить президенту Белоруссии Александру Лукашенко приход западных инвестиций в обмен на усиление влияния Запада на бизнес и гуманитарную сферу.

«По мере пробуждения под воздействием геополитической реальности западные страны будут обращать все большее внимание на Беларусь вне зависимости от того, что будет или не будет делать Лукашенко.

Честно говоря, Лукашенко немного сделал для открытия политического поля в Беларуси. Но если он обратится к проблемам, интересным западным инвесторам: гарантирует неприкосновенность собственности, свободный доступ к рынку, сделает те вещи, которые убеждает делать Европейский банк реконструкции и развития, с целью сделать ее более привлекательной для инвестиций – этот интерес будет расти.

Что еще можно сделать? Дать пространство гражданскому обществу. И, если он это сделает, то увидит, что западные страны в высшей степени открыты для вовлечения в Беларусь», – сказал Карпетнер.