США научились значительно экономить на уничтожении украинского населения – политолог

31.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Многовековая стратегия американцев по дешёвой зачистке территорий от ненужного населения блестяще воплощается на Украине в виде материального стимулирования продолжения гражданской войны.

Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи» – процитировал повестку эксперт.

«Всего за 300 миллионов в год США намерены стимулировать киевские элиты продолжать войну на своей территории.

Технологии самоистребления аборигенов не меняются уже 500 лет. За небольшие деньги и другие ништяки для вождей одни индейские племена вырезали своих собратьев. При этом искренне верили, что ведут священную войну с заклятым врагом», – констатировал Уралов.

При этом он отметил, что украинские элиты заметно подешевели: «300 миллионов это ничто по сравнению с потенциальными доходами ЗАЗа, Криворожстали, Одесского припортового или Южмаша».

«Про таких монстров, как давно уничтоженное Черноморское морское пароходство, способных аккумулировать миллиардные капиталы и вовсе говорить нечего.

Вся эта грустная история указывает на то, что наши бледнолицые партнеры будут зачищать территории от ненужного населения за очень небольшие деньги», – добавил политолог.

При этом он подчеркнул, что России с такой стратегией не по пути.

«Надо ли России участвовать в подобных аукционах на постсоветском пространстве? Ни в коем случае. Нет никакого толку от элит, которые готовы брать деньги на войну с самими собой. Те, кто придут вслед за ними, будут стоить ещё дешевле», – заключил Семён Уралов.