США навязывают Польше русофобию для введения войск — польский политик

31.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Тотальная война с памятниками советским освободителям в Польше – это продукт деятельности польского Института национальной памяти по указке американских кураторов для достижения их геополитических целей.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил польский политик и публицист Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня происходит с памятниками советским солдатам в Польше – это последствие определённой исторической политики. Мы в Польше особенно с 1997 года практически все подвергаемся влиянию определённых институтов, занимающихся исторической политикой.

Что такое историческая политика – это понятие, которое противоречит основам истории как науки. История раннее в Польше являлась наукой, но со времени учреждения Института национальной памяти в 1997 году, польское государство решило заниматься исторической пропагандой, которая является инструментом текущей политики. В том числе, тех геополитических задач, которые решает польское правительство», – заявил Пискорский.

Он подчеркнул, что американцы используют пропаганду русофобии в Польше для создания мнимой российской угрозы и оправдания присутствия войск США на территории страны

«Мы, живя в Польше, прекрасно понимаем, что, например, для того чтобы оправдать размещение на территории нашей страны иностранных военных баз, в данном случае речь идёт о базах США, нужно создавать имидж и атмосферу существование российской угрозы.

Чтобы создавать эту атмосферу, необходимо вычеркнуть из нашей исторической идентичности те исторические моменты, которые наоборот говорят, что мы в 1944-45 годах совершили величайший подвиг вместе с Красной армией, освобождая нашу страну, фактически сохраняя биологическое существование польского народа, мы этого добились именно благодаря Советскому Союзу», – сказал публицист.

По его словам правительство фактически искажает польскую историческую идентичность посредством цензуры и фальсификации истории.

«Чтобы из политических мотивов вычеркнуть это всё из современной польской идентичности, нужно было провести масштабную операцию. Операция начинается с уровня исторической цензуры, которая проводится Институтом национальной памяти.

Цензура касается, прежде всего, учебников истории, так что всё начинается с уровня начальной школы. Сейчас я наблюдаю, как вносятся изменения в школьную программу.

Я хочу подчеркнуть, что всё это связанно исключительно с определенными указаниями внешними кураторами Польши, которые, таким образом искажая историческую идентичность современной Польши, фальсифицируя историю, добиваются своих военных планов на Польской территории. Тут всё связанно с геополитикой и никаких идейных мотивов нет», – заключил Пискорский.