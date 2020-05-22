США наживают десятки миллиардов долларов на украинской коррупции – киевский прокурор

22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Правительство США с 2014 года взяло под контроль и блокирует все коррупционные дела и конфискованные активы Украины для наполнения бюджета своих спецслужб.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил прокурор Украины Константин Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года ни один сотрудник генеральной прокуратуры, который занимался расследованием экономических преступлений, не получил никакой помощи, никакой реальной поддержки от посольства США в Украине в расследовании этих дел.

Почему я говорю о посольстве США в Украине? Потому что представители посольства – это Мари Йованович и специальный представитель ФБР по Восточной Европе Карен Ридвай – организовали такой способ работы, при котором все международные взаимоотношения шли через посольство.

То есть для того, чтобы нам было послать какое-то поручение о предоставлении международной помощи, оно так или иначе перехватывалось представителями посольства, которые приходили и говорили, что вся информация и все телодвижения должны идти через них», – заявил он.

Прокурор отметил, что США специально не проводит конфискацию денег экс-президента Украины Виктора Януковича и тормозит уголовное дело.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что Янукович, министры и депутаты его окружения – включены с 2014 года в санкционный список США.

Все деньги Януковича, окружения, его министров, связанных с ним людей, они должны были в течение ближайшего года найдены, заморожены и конфискованы, эти деньги действительно были найдены нашими американскими коллегами и заморожены, но до сегодняшнего дня специально не конфискованы», – подчеркнул спикер.

Далее Константин Кулик подчеркнул, что активами Януковича владеют США, шантажируют ими Украину и используют для финансирования своей разведки.

«Эти активы Януковича, которые были выведены, я говорю о 40 миллиардах долларов, фактически ими завладели и распоряжаются на сегодняшний день представители США, которые не отдают их Украине.

В результате они держат страну на подсосе, они эти деньги дают, но дают на их условиях. То есть, наша страна должна либо выполнить какое-то действие, либо проголосовать за что-то.

Разведка и ФБР в США финансируются за счёт того, что они замораживают активы и имеют право пользоваться процентами с этих замороженных счетов для своей деятельности, то есть, чем больше они заморозят нормативов, тем они богаче, тем у них больше финансов для проведения своей деятельности», – добавил следователь.

Также выступающий возмутился вмешательством экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки в ход дела об отмывании денег.

«Фонд «Templeton», речь о 6 миллиардах долларов, которые были отмыты через фонд «France Templeton», который мы планировали конфисковать в 2019 году, конфисковать не получилось, потому что дело было у нас забрано.

Последнее даже происходило при Рябошапке, который остановил определённые международные обращения, незаконно, превысив полномочия, – влез, не имея на это право», – посетовал Кулик.

Вдобавок чиновник выразил негодование действиями США по отношению к Украине, которые блокируют международную правовую помощь.

«Мы сделали все возможное в рамках процессуального кодекса Украины, для того, чтобы обратиться к США за оказанием международной правовой помощи. Посольство США Украины полностью блокировало официальный путь выполнения международных правовых поручений.

США не дают вернуть деньги, и когда специальный представитель ФБР Карен Гринви выходит в 2019 году на Хельсинкское слушание и говорит: «Мы за пять лет работы на Украине, не смогли вернуть ни одного доллара в украинский бюджет». Это выглядит дико. Это значит, что она просто признаёт, что была такая политика по отношению к нашей стороне, не делать этого», – резюмировал он.