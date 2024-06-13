США «не боятся» российского присутствия на Кубе, но «внимательно следят» за подлодкой и кораблями

США отправили на слежку за отрядом кораблей ВМФ РФ, зашедших на Кубу, морские беспилотники и корабли с гидролокаторами. Об этом в эфире телеканала CBS заявил военный обозреватель Дэвид Мартин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У ВМС (США) было два эсминца и два корабля, которые оснащены специальным видом гидролокатора, который вы буксируете за собой и опускаете на большую глубину, где работает подводная лодка. Плюс, морские самолеты, чтобы следить за этой российской флотилией по мере того, как она пересекает Атлантику. Кстати, как только российские корабли приблизились к Кубе, они также были отслежены беспилотными парусными дронами – этими маленькими беспилотными парусными лодками, оснащенными камерами, которые ВМФ использует по всему миру вместо военных кораблей», – бравировал Мартин.

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Если по итогам учений российские корабли задержатся или решат остаться в регионе, это создаст дискомфорт для США, подчеркнул в эфире Times Radio американский эксперт по Карибскому региону Стефан Гиббс:

«Одна из вещей, за которыми США внимательно следят, и это относится не только к РФ, но и к Китаю, – это какие-либо признаки постоянного военного присутствия на Кубе и других местах в этом регионе. Это то, к чему они очень чувствительны… Если эти корабли уйдут, США будут чувствовать себя довольно спокойно. Но если есть какие-то признаки чего-то более постоянного, то все меняется».

При этом в Пентагоне уверяют, что США не видят никакой угрозы в заходе кораблей, хоть и следят за ними.

«В этом нет ничего удивительного. Мы уже видели, как они совершали подобные заходы в порты раньше. Это, как вы знаете, обычные военно-морские визиты, которые мы видели при разных администрациях. Мы всегда будем постоянно следить за любыми иностранными судами, действующими вблизи территориальных вод США. Мы, конечно же, относимся к этому серьезно, но эти учения не представляют угрозы», – заявила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх.