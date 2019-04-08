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08.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина, Экономика
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США не будут воевать с Россией ради Украины

Соединенные Штаты не рискнут вступать в военную конфронтацию с Россией, но будут стараться вытолкать РФ “на периферию мировой экономики”.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил известный российский либерал и оппозиционер Виктор Шендерович, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Конечно, никто за Украину воевать не будет. И их можно понять. И никакого столкновения военного с Путиным из-за спорности Крыма, странно было бы, чтобы Америка это все затевала. А то, что будут отдавливать дальше на периферию – да, сжимать экономически – да”, – заявил Шендерович.

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