США не дадут Украине ни единого шанса выбраться из войны – эксперт

Риторика американских чиновников с начала спецоперации на Украине не была последовательной и логичной. Поэтому нет смысла заострять внимание на стенаниях представителей Вашингтона о высоких расходах на поддержку Украины – США продолжат подпитывать конфликт, поскольку он им нужен точно также, как был нужен конфликт в Афганистане.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Риторика американских чиновников в принципе никогда не была однообразной и понятной, потому что работа на американские СМИ достаточно специфична в том плане, что там информационная работа принимает вид такого информационного бомбардирования, если можно так выразиться. Огромное количество информации производится ради сиюминутных эффектов, и любой американский официальный деятель хотел бы, чтобы его цитату как можно скорее забыли, чтобы помнили уже новую. Поэтому с Украиной ситуация точно такая же, – отметил он. – Очевидно, что в Вашингтоне понимают – в любом случае рано или поздно Украину ждёт поражение. Но вопрос, какова будет конфигурация Украины, там однозначно не могут сказать. Поэтому продолжают через киевский режим реализовывать свои задачи, в том числе и поставками вооружения».

Публикации в американской печати о снижении политической воли и возможностей поддержки Киева у ряда стран Европы, по мнению политолога, также не стоит рассматривать всерьез. Конечно, с одной стороны европейские страны передают Украине истребители, и тут же отказывают в праве привозить свою сельхозпродукцию, фактически нанося удар по украинскому бюджету. С другой – у стран ЕС нет смелости перечить Вашингтону в вопросах поддержки Киева.

«Пример с сельхозпродукцией, кстати, очень ярко демонстрирует, что бывает со странами, у которых существует откровенная проблема с суверенитетом, а Украина – это такой хрестоматийный пример. Те, кто предположительно для Украины вроде бы как должен носить характер союзников или тех, с кем Украине очень бы хотелось обрести юридические отношения, поступают таким образом именно потому, что Украина на сегодняшний день суверенитетом не обладает. В принципе в европейских странах власти имеют такое представление, что с Украиной можно делать всё, что угодно, – указал Мельничук. – По поводу этих документов, на мой взгляд, очень опрометчиво было бы брать на веру всё, что там указано, поскольку многие моменты, которые там присутствуют, не выглядят как что-то вообще в здравом уме могло бы озвучиваться в мозговых центрах Соединённых Штатов. Некоторые вещи просто откровенный абсурд, и очевидно, что некоторые моменты в определённом смысле призваны иметь эффект на внешнюю аудиторию. Фигурировал фрагмент о том, что Венгрия якобы способствует дальнейшему вооружению Украины, предоставляя свою логистику, чтобы осуществлять поставки, что категорически Венгрия отрицает. И это, на мой взгляд, часть такой информационной работы по дискредитации определённых договорённостей, которые сегодня существуют между Россией и Венгрией – единственной европейской страной, которая более-менее сохраняет прагматичный подход. Я уверен, что большая часть европейских стран реально не очень хочет постоянно иметь на шее Украину. Другое дело, что существует определённое геополитическое видение, определённые амбиции, и насколько эти амбиции реально под силу европейцам, станет понятно в течение дальнейших месяцев. Но отказываться реально от поддержки в ближайшее время всё же не станут, потому что есть уже определённая такая солидарность и определённая указка из Вашингтона».

Что касается веры в результативность какого-то наступления, то, по словам политолога, ни на Украине, ни в Европе, ни в США нет четкого представления, как оно пойдет и чем закончится.

«Очевидно, что в планировании этих процессов они участвуют, однако реальный исход не представляют. Было уже множество таких ситуаций в ходе боевых действий, исход которых, в той или иной форме был непредсказуем. Поэтому, опять же, постоянно делают намёки на возможные переговоры, но открыто выражают поддержку так называемой абсурдной формуле Зеленского, которая абсолютно нереализуема, – уверен Мельничук. – Если мы говорим конкретно про Украину без общеевропейского контекста, на мой взгляд, американское руководство видит Украину, скажем, если проводить какие-то исторические параллели, как Афганистан, а не как Финляндию образца 1939 года, как того хочет представить украинская пропаганда. Стремление превратить Украину в зону бесконечного вооружённого конфликта, который должен Россию постоянно вынуждать в этом конфликте участвовать. Это основная геополитическая задача. Почему, опять же говорю, России никакие варианты урегулирования, которые предложат на данном этапе Киев или Вашингтон, неприемлемы. Потому что нужны гарантии того, что такого Афганистана под боком уже не будет».